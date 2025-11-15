R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o a l c u n e b u o n e n o t i z i e c h e v e n g o n o d a g l i S t a t i U n i t i , s i è a p e r t o u n d i b a t t i t o s u c o m e s i c o n v i n c o n o l e p e r s o n e a t o r n a r e a v o t a r e . E c c o n o i d o v e g o v e r n i a m o a b b i a m o n i d i g r a t u i t i , a b b i a m o i l t r a s p o r t o l o c a l e g r a t u i t o p e r g l i s t u d e n t i . E c c o , n o i l o s t i a m o g i à f a c e n d o , v o i l o s t a t e f a c e n d o . S i e t e l a d i m o s t r a z i o n e c h e s i p u ò f a r e " . L o d i c e E l l y S c h l e i n c h i u d e n d o l ' a s s e m b l e a d e g l i a m m i n i s t r a t o r i P d a B o l o g n a .