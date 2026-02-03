R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " V a n n a c c i ? N o n c e r c h i a m o c o m a n d a n t i d a l l e n o s t r e p a r t i , s t i a m o c o s t r u e n d o u n a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a c h e p e r l a p r i m a v o l t a d o p o 2 0 a n n i s i è r i u n i t a i n t u t t e l e r e g i o n i . E u n a n o t i z i a : l i a b b i a m o b a t t u t i . Q u e s t a d e s t r a n o n è i m b a t t i b i l e . T r o v e r e m o i n s i e m e l e m o d a l i t à d e l l a s c e l t a . O f a r e m o u n a c c o r d o c o m e f a i l c e n t r o d e s t r a , c h e c h i p r e n d e u n v o t o i n p i ù e s p r i m e a n c h e l a l e a d e r s h i p , o p p u r e p o t r e m o f a r e a l t r e c o s e c o m e l e p r i m a r i e d i c o a l i z i o n e a c u i i o m i s o n o g i à d e t t a d i s p o n i b i l e " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a D i M a r t e d ì s u L a 7 .