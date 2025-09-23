R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t i d u e a n n i c ' è c h i g u a r d a v a a n c h e c o n s c e t t i c i s m o i l n o s t r o l a v o r o d i c u c i t u r a , n o n a b b i a m o r i n u n c i a t o a u n l a v o r o t e s t a r d a m e n t e u n i t a r i o e o g g i p o s s i a m o v e d e r e c h e c ' è u n ' a l t e r n a t i v a c o n c r e t a n e i l u o g h i d o v e g o v e r n i a m o i n s i e m e . I l P d è i l p e r n o d i q u e s t a a l t e r n a t i v a . U n p a r t i t o s a l d o e f o r t e , a b b i a m o d i m o s t r a t o u n r a d i c a m e n t o c h e n o n h a e g u a l i c o n o l t r e 5 0 0 f e s t e i n t u t t a I t a l i a " . C o s ì E l l y S c h l e i n a l l a D i r e z i o n e P d .