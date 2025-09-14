R o m a , 1 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " O r a c h e a b b i a m o u n i t o l e s t e s s e f o r z e n e l l e s t e s s a c o a l i z i o n e " , d o b b i a m o s a p e r e c h e " q u e s t o n o n b a s t a . O r a v i n c i a m o l e r e g i o n a l i m a p o i d o b b i a m o u n i r e l e n o s t r e f o r z e a q u a n t o s i m u o v e n e l l a s o c i e t à , s o l o c o n l o r o p o t r e m o i r r o b u s t i r e i l n o s t r o p r o g e t t o p e r l ' I t a l i a . M e t t i a m o c i a l l a v o r o . C e l e b r i a m o g l i 8 0 a n n i d e l l e f e s t e d e l l ' U n i t à n o n c o m e u n p u n t o d i a r r i v o m a d i p a r t e n z a " . C o s ì E l l y S c h l e i n a l l a f e s t a d e l l ' U n i t à d i R e g g i o E m i l i a . " A n d i a m o a v i n c e r e q u e s t e r e g i o n a l i . E p o i d i c o a l l e a l t r e f o r z e d e l l a c o a l i z i o n e . A n d i a m o a v i n c e r e e p o i c o n t i n u i a m o a l a v o r a r e i n s i e m e s u i t e m i c o n c r e t i . U n i t à e c o e r e n z a p r o g e t t o . D i a m o c i i l t e m p o g i u s t o p e r f a r l o m a t u r a r e . N o n f a c c i a m o l ' e r r o r e d i a r r i v a r e a l l ' u l t i m o p e r c h è s a r e b b e t a r d i . A b b i a m o u n a b u o n a b a s e d a c u i p a r t i r e . N o n p e r d i a m o t e m p o i n c o m p e t i z i o n e t r a d i n o i . N o i d o b b i a m o v i n c e r e r i a c c e n d e n d o l a s p e r a n z a d e g l i i t a l i a n i , p a r l a n d o d i q u e l l o c h e v o g l i a m o f a r e e c o s ì s o n o c e r t a c h e p o s s i a m o l a v o r a r e p e r v i n c e r e l e p r o s s i m e p o l i t i c h e " .