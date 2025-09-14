R o m a , 1 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " G r a z i e a l l a v o r o p a z i e n t e c o n l e a l t r e o p p o s i z i o n i , s i a m o r i u s c i t i a c h i u d e r e l a s t e s s a a l l e a n z a p r o g r e s s i s t a i n t u t t e l e r e g i o n i c h e a n d r a n n o a l v o t o , n o n s u c c e d e v a d a a n n i . D i c o a M e l o n i : a b i t u a t e v i , n o n v i f a r e m o p i ù i l f a v o r e d i d i v i d e r c i . V i n c e r e m o , p r i m a a l l e r e g i o n a l i e p o i a l l e e l e z i o n i p o l i t i c h e " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a l l a f e s t a d e l l ' U n i t à d i R e g g i o E m i l i a . " S o n o c o n v i n t a c h e n o i c e l a f a r e m o , c h e c o s t r u i r e m o l ' a l l e a n z a p r o g r e s s i s t a c h e b a t t e r à l a d e s t r a a l l e p r o s s i m e p o l i t i c h e " .