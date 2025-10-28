R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a p o l i t i c a s i f a , n o n s i c h i e d e i l p e r m e s s o a u n p a r t i t o . S i s o n o a v v i c i n a t e p e r s o n e c h e v o g l i o n o p r o v a r e a d a r e u n c o n t r i b u t o a l c e n t r o s i n i s t r a . S t i a m o c o s t r u e n d o u n a c o m u n i t à . I l m o d o i n c u i l o s i f a r à l o v e d r e m o s t r a d a f a c e n d o " . L o d i c e E r n e s t o M a r i a R u f f i n i a l S a l o n e d e l l a G i u s t i z i a . " P e r o r a i l c a m p o l a r g o è s o l o u n a s o m m a s i g l e e a u m e n t a l ' a s t e n s i o n i s m o . P e r r i p o r t a r e l a p e r s o n e a l v o t o , o c c o r r e d a r g l i q u a l c o s a i n c u i c r e d e r e . I l c a m p o l a r g o è s e m p l i c e m e n t e u n ' a l c h i m i a d i s i g l e g i à e s i s t e n t i e l a r i c e r c a d e l v o l t o c h e ' b u c a ' m e g l i o " .