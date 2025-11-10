R o m a , 1 0 n o v ( A d n k r o n o s ) - " S a b a t o r i u n i r e m o a R o m a i C o m i t a t i ' P i ù u n o ' c h e s i s o n o c o s t i t u i t i i n t u t t e l e R e g i o n i e a s s i e m e d e c i d e r e m o c o m e s t r u t t u r a r e u n M o v i m e n t o c h e i n t e n d e r i d a r e v o c e a c i t t a d i n i n o n r a s s e g n a t i a d u n a d e m o c r a z i a a b a s s a i n t e n s i t à . C o n l ' o b i e t t i v o d i s c u o t e r e l a n o s t r a p a r t e p o l i t i c a , u n C a m p o l a r g o c h e o r a m a i p r a t i c a u n a v o c a z i o n e m i n o r i t a r i a : q u e l l a c h e t i f a s e n t i r e s e m p r e d a l l a p a r t e d e l g i u s t o , m a s e n z a c o n f r o n t a r s i d a v v e r o c o n l ' a m b i z i o n e d e l g o v e r n o " . L o d i c e a l l a ' S t a m p a ' E r n e s t o M a r i a R u f f i n i . " N e l 2 0 2 5 i l c e n t r o - s i n i s t r a a l q u a l e e r a v a m o a f f e z i o n a t i , n o n d i c o a b i t u a t i , s e m b r a s u p e r a t o d a u n a p i ù r e c e n t e v o c a z i o n e : q u e l l a d i r e s t a r e m i n o r a n z a , r i t a g l i a n d o s i i l l u s s o d i u n c o n f r o n t o c o n l a r e a l t à . D a v a n t i a d u n a d e s t r a – c h e s e m b r a i m b a t t i b i l e m a n o n l o è – r i c o r d i a m o c i l a l e z i o n e d e i p a r t i t i d e l p r i m o U l i v o , c h e n o n s i c h i u s e r o i n s e s t e s s i e f u r o n o l u n g i m i r a n t i : s i a p r i r o n o a i C o m i t a t i d i c i t t a d i n i , s i r i v o l s e r o a l l e p e r s o n e , r e n d e n d o l e p r o t a g o n i s t e " , s p i e g a l ' e x d i r e t t o r e d e l l a A g e n z i e d e l l e e n t r a t e .