R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ D i a m o c i a p p u n t a m e n t o p e r r i v e d e r c i i n p r i m a v e r a . S e s a r e m o c a p a c i d i d i v e n t a r e m o l t i d i p i ù p o t r e m o d e c i d e r e a s s i e m e d o v e p o r t a r e q u e s t o p r o g e t t o . U n p r o g e t t o d i c a m b i a m e n t o e d i g o v e r n o d e l P a e s e e p e r l ’ E u r o p a ” . E ’ l ’ i m p e g n o c h e E r n e s t o M a r i a R u f f i n i h a l a n c i a t o a i p r o m o t o r i d e i c o m i t a t i P i ù U n o i n c o n c l u s i o n e d e l l a p r i m a a s s e m b l e a . “ O g n u n o d i n o i è c h i a m a t o a f a r e l a d i f f e r e n z a . U n ’ o r a a l l a s e t t i m a n a p e r u n c o m i t a t o , u n a p r o p o s t a d a p o r t a r e , u n a p e r s o n a d a c o i n v o l g e r e , u n p r o g e t t o d a c o s t r u i r e . U n p i c c o l o g e s t o c h e , m o l t i p l i c a t o , d i v e n t a u n c a m b i a m e n t o r e a l e ” , h a d e t t o R u f f i n i c h e h a i n v i t a t o i p r o m o t o r i “ a d i f f o n d e r e i c o m i t a t i , a c o s t r u i r e n u o v i s p a z i d i p a r t e c i p a z i o n e , c o l t i v a n d o i c o m i t a t i g i à n a t i e a i u t a n d o a f a r c r e s c e r n e d i n u o v i “ n e l l e c i t t à e n e i p a e s i , n e i c e n t r i e n e l l e p e r i f e r i e , t r a i g i o v a n i e t r a c h i d a t r o p p o t e m p o s i s e n t e f u o r i . L a s f i d a è m o l t i p l i c a r e i c o m i t a t i , a p r i r l i , f a r l i c i r c o l a r e . R i a c c e n d e r e l a p a r t e c i p a z i o n e d e m o c r a t i c a e a c c o g l i e r e c h i v u o l e c o n t r i b u i r e c o n i l p r o p r i o i m p e g n o . I o c o n t i n u e r ò a m e t t e r c e l a t u t t a , a n o n r i s p a r m i a r m i i n g i r o p e r i l P a e s e e v i g a r a n t i s c o c h e i l m i o i m p e g n o n o n s a r à q u e l l o d i u n a c o m f o r t z o n e d i q u a l c h e s t a n z a r o m a n a ” . L ’ u l t i m a c i t a z i o n e è p e r J o h n L e n n o n : “ D i c e v a c h e l a v i t a è q u e l l a c o s a c h e a c c a d e m e n t r e s i a m o i m p e g n a t i a f a r e a l t r o . L a b u o n a n o t i z i a i n v e c e è c h e o g g i s i a m o q u i c o n l a c o n s a p e v o l e z z a c h e s e n o n s a r e m o n o i a f a r e q u e s t o l a v o r o , n e s s u n o l o f a r à p e r n o i . P e r q u e s t o d o b b i a m o f a r l o ” .