R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L e g g o t a n t i a r t i c o l i s u l l a C a s a R i f o r m i s t a . L a s t o r i a è m o l t o s e m p l i c e . P e r v i n c e r e n o n b a s t a n o P d , C i n q u e S t e l l e e s i n i s t r a . S e r v e u n a c o m p o n e n t e r i f o r m i s t a e p i ù m o d e r a t a . S e l a f a c c i a m o , e p o s s i a m o f a r l a , s i v i n c o n o l e p o l i t i c h e . S e n o n l a f a c c i a m o v i n c o n o g l i a l t r i , d a V a n n a c c i a L o l l o b r i g i d a . I o s t o l a v o r a n d o p e r c o s t r u i r e q u e s t a c a s a " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a e n e w s . " S e n o i n o n i n i z i a m o a c o s t r u i r e q u e s t o p r o g e t t o , c h e è p i ù g r a n d e d i I t a l i a V i v a m a h a b i s o g n o d i I t a l i a V i v a , è m o l t o p i ù d i f f i c i l e f a r l o . E d è q u e s t o i l m o t i v o p e r c u i M e l o n i m i a t t a c c a s e m p r e : p e r c h é s a c h e i l n o s t r o c o n s e n s o m e s s o a d i s p o s i z i o n e d i u n p r o g e t t o p o l i t i c o p u ò m a n d a r l a a c a s a " . " M a a l l o r a q u a l i s o n o i n o m i , c h i c o r r e a l l e p r i m a r i e , q u a l i s a r a n n o i p r o t a g o n i s t i ? S o n o t u t t e c o s e s e c o n d a r i e , c h e v e n g o n o d o p o . E p a r a d o s s a l m e n t e i n o m i s o n o m e n o i m p o r t a n t i d e l p r o g e t t o . A l l a L e o p o l d a s a r a n n o t a n t i i p r o t a g o n i s t i d i i e r i e d i d o m a n i d e l l a C a s a R i f o r m i s t a , n o n s o l o u n o o u n a . V e n i t e a d a s c o l t a r l i . E s o p r a t t u t t o v e n i t e a d a r c i u n a m a n o a c o s t r u i r e l ’ a l t e r n a t i v a . P e r c h é n o n b a s t a e s s e r e c o n t r o l a M e l o n i e S a l v i n i , b i s o g n a e s s e r e p e r q u a l c o s a d i d i v e r s o " .