R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l m i o s u g g e r i m e n t o a i d i r i g e n t i d e g l i a l t r i p a r t i t i è c o n c e n t r a r s i s u l l e c o s e d a c a m b i a r e n e l l a L e g g e d i B i l a n c i o , n o n s u l l e p o l e m i c h e i n t e r n e . S e c a m b i e r à l a l e g g e e l e t t o r a l e , e M e l o n i v u o l e c a m b i a r l a p e r c h é s a c h e c o n i l R o s a t e l l u m p e r d e , a l l o r a f a r e m o l e p r i m a r i e . S e n o n c a m b i e r à f a r e m o c o m e h a n n o f a t t o l o r o c o n l a l e a d e r s h i p d e l p a r t i t o p i ù v o t a t o " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a e n e w s .