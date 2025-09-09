R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l c e n t r o s i n i s t r a n o n d e v e s t a r e s u q u e s t i o n i i d e o l o g i c h e , m a s u l l a c o n c r e t e z z a d e l l a v i t a d i t u t t i i g i o r n i : l a p a r t i t a s a r à s u l c a r r e l l o d e l l a s p e s a , s u l l e t a s s e , s u l l a c a p a c i t à d i c r e a r e l a v o r o d i q u a l i t à , s u l l a s i c u r e z z a " . C o s ì M a t t e o R e n z i n e l l a e n e w s . " G i à , l a s i c u r e z z a : è u n p r o b l e m a s e m p r e p i ù s e n t i t o . F i n o a d o g g i i l G o v e r n o r i e s c e m a g i c a m e n t e a d a r e l a c o l p a d i q u a l s i a s i r e a t o a l l ’ o p p o s i z i o n e p u r e s s e n d o l ’ e s e c u t i v o i n c a r i c a o r m a i d a t r e a n n i . M a s e s u q u e s t i t e m i i l c e n t r o s i n i s t r a p a s s a s s e d a e s s e r e s e m p l i c e m e n t e o p p o s i z i o n e a d i v e n t a r e a l t e r n a t i v a p o r t a n d o l e p r o p r i e i d e e , m o l t o c a m b i e r e b b e " .