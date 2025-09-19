R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i e s c o n o r i l e v a z i o n i d i v e r s e : i n C a l a b r i a s e c o n d o P a g n o n c e l l i è a v a n t i l a d e s t r a , i n T o s c a n a s e c o n d o N o t o è a v a n t i l a s i n i s t r a . V e d r e m o . M a c ’ è u n a c o s a i n t e r e s s a n t e . I n C a l a b r i a s i c a n d i d a l a l i s t a C a s a r i f o r m i s t a , p e r l a p r i m a v o l t a , e i s o n d a g g i l a d a n n o a l 5 % . I n T o s c a n a s i c a n d i d a l a l i s t a C a s a r i f o r m i s t a p e r E u g e n i o G i a n i p r e s i d e n t e e i s o n d a g g i l a d a n n o a l l ’ 8 % . A l d i l à d i t u t t e l e o p i n i o n i : s e q u e s t o c o n t e n i t o r e m e t t e i n s i e m e d a v v e r o t u t t i i r i f o r m i s t i , s e n z a i p e r s o n a l i s m i d i c h i f a s o l o p o l e m i c a , c o n u n p a s s o i n d i e t r o d i t u t t i p e r p r e n d e r e l a r i n c o r s a i n s i e m e , p u ò a c c a d e r e i l m i r a c o l o . P e r c h é s e u n s i m b o l o a p p e n a p r e s e n t a t o s t a a l 5 % i n C a l a b r i a e a l l ’ 8 % i n T o s c a n a v i i m m a g i n a t e c h e c o s a p u ò f a r e u n ’ o p e r a z i o n e n a z i o n a l e p u l i t a , s e r i a , c o s t r u i t a p e r t e m p o ? " L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a E n e w s . " O h i , a v v i s o a i n a v i g a n t i c a l a b r e s i e t o s c a n i : i o n o n m i a c c o n t e n t o e h , v o g l i o c h e f a c c i a m o d i p i ù d e l 5 % e d e l l ’ 8 % . M a i n t a n t o - a g g i u n g e l ' e x p r e m i e r - g r a z i e a t u t t i i c a n d i d a t i c h e s t a n n o f a c e n d o l a c a m p a g n a s e n z a p o l e m i c h e e c o n e n t u s i a s m o . È b e l l o v e d e r e u n p o p o l o c h e s i m e t t e i n c a m m i n o i n s i e m e " .