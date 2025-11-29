M o n t e p u l c i a n o , 2 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S e i l d i b a t t i t o è q u a l è l a f o r z a c h e d e v e g u i d a r e u n p r o c e s s o d i t r a s f o r m a z i o n e d e l c e n t r o s i n i s t r a , l e e n e r g i e c h e s o n o q u i r i s p o n d o n o c o n c h i a r e z z a . E l a n o s t r a l e a d e r n o n è f o r t e s o l o p e r c h é h a v i n t o l e p r i m a r i e , m a a n c h e p e r c h é r a p p r e s e n t a t u t t o q u e s t o , i n r a g i o n e d i q u e s t o n o i p o s s i a m o v i n c e r e q u e s t a s f i d a " . L o d i c e A n d r e a O r l a n d o a ' C o s t r u i r e l ' I t a l i a ' a M o n t e p u l c i a n o .