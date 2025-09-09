R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o a n n i d i l a v o r o s u l t e r r i t o r i o s e n t o l a n e c e s s i t à d i c o s t r u i r e u n o s p a z i o c h e n o n s i a s o l o p o l i t i c o , m a a n c h e s o c i a l e e c u l t u r a l e . U n l u o g o d i c o n f r o n t o a p e r t o , c h e d i a v o c e a c h i v u o l e c o n t r i b u i r e a l f u t u r o d e l l a L i g u r i a , s e n z a s e n t i r s i c o s t r e t t o n e l l e f o r m e t r a d i z i o n a l i d e l l a p o l i t i c a . V o g l i a m o c o s t r u i r e i n s i e m e u n l a b o r a t o r i o c a p a c e d i m e t t e r e i n r e t e e s p e r i e n z e d i v e r s e , c o n l ’ a m b i z i o n e d i o f f r i r e a l c e n t r o s i n i s t r a i d e e e s t r u m e n t i n u o v i " . C o s i ' l ' e x m i n i s t r o d e l L a v o r o e c o n s i g l i e r e r e g i o n a l e i n L i g u r i a d e l P d , A n d r e a O r l a n d o , a n n u n c i a l a n a s c i t a d i u n a n u o v a a s s o c i a z i o n e c h e a v r à i l c o m p i t o d i a c c o m p a g n a r e e r a f f o r z a r e l ’ i m p e g n o d e l c e n t r o s i n i s t r a i n r e g i o n e , r a c c o g l i e n d o i n t o r n o a s é e n e r g i e c i v i c h e , c u l t u r a l i e p o l i t i c h e . A g u i d a r e l ’ a s s o c i a z i o n e O r l a n d o h a c h i e s t o a M a r c o A n s a l d o e A n n a C o l o m b o d i a s s u m e r e i l r u o l o d i c o o r d i n a t o r i . " H o v o l u t o c h e l a d i r e z i o n e d i q u e s t o p e r c o r s o f o s s e a f f i d a t a a d u e f i g u r e c h e u n i s c o n o c o m p e t e n z e , e s p e r i e n z a e p a s s i o n e c i v i l e . M a r c o e A n n a s a p r a n n o g a r a n t i r e s e r i e t à e a p e r t u r a , d a n d o f o r z a a u n p r o g e t t o c h e v u o l e p a r l a r e a t u t t a l a s o c i e t à l i g u r e " o s s e r v a O r l a n d o . L ’ a s s o c i a z i o n e s a r à u n o s t r u m e n t o p e r m a n e n t e d i a s c o l t o e d i e l a b o r a z i o n e : u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r c h i s i b a t t e p e r i l d i r i t t o a l l a v o r o , p e r i g i o v a n i c h e f a t i c a n o a r e s t a r e n e l l a l o r o t e r r a , p e r l a d i f e s a d e i s e r v i z i p u b b l i c i , p e r u n o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e c h e n o n l a s c i i n d i e t r o n e s s u n o . " N o n s i t r a t t a – a g g i u n g e O r l a n d o – d i s o s t i t u i r e i p a r t i t i o l e l o r o f u n z i o n i , m a d i r a f f o r z a r l i , d i a i u t a r l i a r i a l l a c c i a r e u n l e g a m e p r o f o n d o c o n l a s o c i e t à l i g u r e . C r e d i a m o c h e i l f u t u r o s i c o s t r u i s c a c o n p a z i e n z a , c o r a g g i o e o r g a n i z z a z i o n e , e p e r q u e s t o v o g l i a m o m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e u n o s t r u m e n t o c h e r e s t i a n c h e o l t r e l e s c a d e n z e e l e t t o r a l i " . N e i p r o s s i m i g i o r n i v e r r a n n o p r e s e n t a t i i l n o m e d e l l ’ a s s o c i a z i o n e , i l m a n i f e s t o f o n d a t i v o e l e p r i m e i n i z i a t i v e p u b b l i c h e , p e n s a t e p e r c o i n v o l g e r e c i t t a d i n i , a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i , m o n d i s o c i a l i e d e c o n o m i c i c h e c r e d o n o n e l l a n e c e s s i t à d i u n a n u o v a s t a g i o n e p e r i l c e n t r o s i n i s t r a i n L i g u r i a .