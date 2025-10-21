R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S e c i s a r a n n o l e p r i m a r i e p e r i l c a n d i d a t o p r e m i e r d e l c e n t r o s i n i s t r a n o i p a r t e c i p e r e m o c o n u n n o s t r o c a n d i d a t o o c a n d i d a t a , u n a p e r s o n a a u t o r e v o l e c h e r a p p r e s e n t i i l m o n d o r e a l e . I l n o s t r o c a n d i d a t o a n d r e b b e a g a r e g g i a r e c o n S c h l e i n , C o n t e e i m m a g i n o F r a t o i a n n i . O g n u n o a v r à i l s u o c a n d i d a t o e i l n o s t r o s a r à u n a m m i n i s t r a t o r e ” . L o d i c e a R a i R a d i o 1 , o s p i t e d i U n G i o r n o d a P e c o r a , l ’ A s s e s s o r e a i G r a n d i E v e n t i d i R o m a e d e s p o n e n t e d i P r o g e t t o c i v i c o I t a l i a A l e s s a n d r o O n o r a t o , i n t e r v i s t a t o d a G i o r g i o L a u r o e G e p p i C u c c i a r i . M a g a r i u n s i n d a c o g e n o v e s e . . . ” C o n S a l i s a b b i a m o g i à c o l l a b o r a t o e d è u n a p e r s o n a f a n t a s t i c a c h e p o t r e b b e s v o l g e r e q u a l u n q u e r u o l o . O g g i , p e r ò , o g n u n o h a u n s u o d o v e r e c h e è s v o l g e r e i p r o p r i c o m p i t i a m m i n i s t r a t i v i n e l l a p r o p r i a c i t t à . V e d r e m o c h i a v r à p i ù c a p a c i t à d i s i n t e s i ” .