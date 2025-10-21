R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a è u n a r e t e d i t a n t i s s i m i a m m i n i s t r a t o r i c h e v o r r e b b e r o d a r e u n c o n t r i b u t o f a t t i v o a l c a m p o d e l c e n t r o s i n i s t r a . P e r o r a è u n p r o g e t t o m a p o t r e b b e d i v e n t a r e u n m o v i m e n t o p o l i t i c o , u n p a r t i t o e n t r o q u a l c h e m e s e . E n t r o f i n e a n n o ? M i s e m b r a c o m p l e s s o , d i r e i n e l 2 0 2 6 " . L o d i c e A l e s s a n d r o O n o r a t o , a s s e s s o r e a i G r a n d i E v e n t i d e l c o m u n e d i R o m a , a U n G i o r n o d a P e c o r a s u R a i R a d i o 1 . " N o n s i a m o T e r z o P o l o , s i a m o n e l c e n t r o s i n i s t r a e s i a m o a l t e r n a t i v i " a l l e a l t r e f o r z e , " l a n o s t r a è u n a p r o p o s t a p o l i t i c a c h e p o t r e b b e c o m p e n s a r e u n p o s i z i o n a m e n t o , c h e i o c r e d o u n p o ' t r o p p o a f f o l l a t o t r a P d , A v s e M 5 S i n u n c a m p o c h e i n v e c e d e v e e s s e r e e n o r m e s e v u o l e e s s e r e a l t e r n a t i v a a M e l o n i . I l l e a d e r d o v r e i e s s e r e i o ? N o n m i i n t e r e s s a i l t o t o n o m i , m i i n t e r e s s a i l f u t u r o d e i m i e i f i g l i ” .