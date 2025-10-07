R o m a , 7 o t t ( A d n k r o n o s ) - " O l t r e u n a n n o f a , a s e t t e m b r e 2 0 2 4 , d u r a n t e l a F e s t a d i A v s , a v e v a m o p r o p o s t o a g l i a l t r i l e a d e r d e l c e n t r o s i n i s t r a u n t a v o l o p e r m a n e n t e d i c o n f r o n t o t r a l e o p p o s i z i o n i , p e r c o o r d i n a r e l ’ a t t i v i t à p a r l a m e n t a r e m a a n c h e p e r c o s t r u i r e l ’ a l t e r n a t i v a a q u e s t o g o v e r n o . D o p o d i n o i l o h a c h i e s t o A n d r e a O r l a n d o a s e g u i t o d e l l e e l e z i o n i i n L i g u r i a , p o i l o h a n n o c h i e s t o i l e a d e r d i A l l e a n z a V e r d i S i n i s t r a , p o i D e l r i o e i e r i B o n a c c i n i " . L o h a d e t t o i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a R i c c a r d o M a g i , p a r l a n d o c o n i c r o n i s t i f u o r i M o n t e c i t o r i o . " E ’ d a l c o n f r o n t o p o l i t i c o c h e n a s c e l a c o s t r u z i o n e d i u n a a l t e r n a t i v a d i g o v e r n o , c h e s i a p e r c e p i t a t a l e d a g l i e l e t t o r i . N o n b a s t a f a r e l a s o m m a a l g e b r i c a d e i n u m e r i , c h e s p e s s o d à u n r i s u l t a t o d i v e r s o d a l l a s o m m a e f f e t t i v a d e i f a t t o r i . D o p o u n a n n o , s i a m o f e r m i : l a v o l o n t à d i f a r e i l t a v o l o n o n c ’ è s t a t a e c r e d o c h e o r a n o n c i s i a n o p i ù s c u s e p e r n o n f a r l o . E d o b b i a m o f a r l o d i c o r s a , a p a r t i r e d a p r o p o s t e c o m u n i s u m a n o v r a e l e g g e e l e t t o r a l e " , h a c o n c l u s o M a g i .