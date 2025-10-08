R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S c a m b i o v i a s o c i a l t r a C a r l o C a l e n d a e R i c c a r d o M a g i . A l c e n t r o d e l l a d i s c u s s i o n e l ' a l t e r n a t i v a a l c e n t r o d e s t r a e i 5 S t e l l e . O g g i i l l e a d e r d i A z i o n e h a r i s p o s t o a l l a s o l l e c i t a z i o n e d e l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a s u l l ' a p r i r e u n t a v o l o d i c o n f r o n t o p e r " c o s t r u i r e l ' a l t e r n a t i v a " . C o m m e n t a C a l e n d a . " S o n o d ’ a c c o r d o , v a c o s t r u i t a u n ’ a l t e r n a t i v a . U n F r o n t e a d i f e s a d e l l a d e m o c r a z i a l i b e r a l e e p e r r i f o r m a r e p r o f o n d a m e n t e l ’ I t a l i a . P e r f a r l o o c c o r r e i n p r i m o l u o g o s t a r e l o n t a n i d a f i l o r u s s i , p a c i f i n t i , g i u s t i z i a l i s t i , n e o - a s s i s t e n z i a l i s t i e ' n o a t u t t o ' c h e a b b o n d a n o a d e s t r a e a s i n i s t r a . V i a s p e t t i a m o " . A C a l e n d a r e p l i c a M a g i : " I o c r e d o , c h e a b b i a m o i l d o v e r e d i c o s t r u i r e i l p r i m o p o l o , n o n i l t e r z o " . E r i c o r d a q u a n t o a c c a d u t o n e l 2 0 2 2 : " L a p r e s e n z a d e l ' t e r z o p o l o ' a c o s a h a p o r t a t o ? N e l n o m e d e l l ’ A g e n d a D r a g h i h a c o n t r i b u i t o a d a r r i v a r e a l G o v e r n o l ’ u n i c o p a r t i t o c h e e r a o p p o s i z i o n e d e l G o v e r n o D r a g h i " . E a g g i u n g e : " T i f a c c i o u n a d o m a n d a : s e , a n c h e g r a z i e a l v o s t r o a i u t o , a v e s s e v i n t o E n r i c o L e t t a a l p o s t o d i G i o r g i a M e l o n i , o g g i a v r e m m o u n ’ I t a l i a p i ù p o p u l i s t a o m e n o p o p u l i s t a , p i ù e u r o p e i s t a o m e n o e u r o p e i s t a ? I o c r e d o c h e g r a z i e a q u e i v o t i o g g i a v r e m m o u n ’ I t a l i a m i g l i o r e " . C o n c l u d e M a g i : " P o s s i a m o r a p p r e s e n t a r e m i l i o n i d i i t a l i a n i n e l p r o s s i m o P a r l a m e n t o c h e e l e g g e r à i l n u o v o P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a . Q u e l l e p e r s o n e c i c h i e d o n o u n G o v e r n o d e l l ’ a l t e r n a t i v a p e r c o n t a r e , n o n p e r c o n t a r c i t r a d i n o i . N o n è s c o n t a t o c h e l e f o r z e d i o p p o s i z i o n e s a r a n n o c a p a c i d i d a r v i t a a d u n a p r o p o s t a p o l i t i c a c r e d i b i l e m a s o c h e r i n u n c i a n d o a l d i a l o g o f a r e m o u n f a v o r e s o l o a M e l o n i . Q u i n d i p a r l i a m o n e , m a g a r i d a l v i v o e n o n s u i s o c i a l , p e r c h é i l l a v o r o d a f a r e è t a n t o " .