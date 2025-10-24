R o m a , 2 4 o t t ( A d n k r o n o s ) - " D o b b i a m o e s s e r e c h i a r i n e l l a d i r e z i o n e d i m a r c i a d e l P d . D o b b i a m o d a r e m e r i t o a l l a s e g r e t a r i a d i a v e r l a v o r a t o p e r u n i r e l e o p p o s i z i o n i , n o n e r a s c o n t a t o . E ' s t a t o u n p r o c e s s o c o m p l i c a t o i n c u i l a s e g r e t a r i a s i è o f f e r t a c o n g e n e r o s i t à , m a n o n è s u f f i c i e n t e . E ' n e c e s s a r i o p a s s a r e a l l a c o s t r u z i o n e r e a l e d i u n a c r e d i b i l e a l t e r n a t i v a d i g o v e r n o " . L o h a d e t t o L o r e n z o G u e r i n i a l l ' i n c o n t r i d e i r i f o r m i s t i a M i l a n o ' C r e s c e r e ' .