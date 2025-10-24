R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o c h e a b b i a m o m e s s o a l c e n t r o d e l l ' a p p u n t a m e n t o d i o g g i è u n p r o b l e m a : l ' I t a l i a n o n c r e s c e , g a l l e g g i a . I l n o s t r o P a e s e c r e s c e r à d e l l o 0 , 5 e s a p e n d o c h e c ' è u n p u n t o P i l c h e d e r i v a d a l l e r i s o r s e d e l P n r r , s i g n i f i c a c h e l ' I t a l i a è i n r e c e s s i o n e . Q u e s t o è i l r i s u l t a t o d i q u e s t i a n n i d i g o v e r n o d e l c e n t r o d e s t r a : n o n e s s e r e r i u s c i t i a d u t i l i z z a r e c o r r e t t a m e n t e l a s p i n t a d e l P n r r e a v e r c o n s e g n a t o i l P a e s e a l l a s t a g n a z i o n e " . L o d i c e G i o r g i o G o r i a ' C r e s c e r e ' , i n i z i a t i v a d e i r i f o r m i s t i P d a M i l a n o . " I n q u e s t o q u a d r o , c r e s c e r e è u n a n e c e s s i t à . P o i p a r l i a m o d i r e d i s t r i b u z i o n e e c o n t r a t t i , m a s e i l P a e s e n o n c r e s c e i l m o d e l l o s o c i a l e c o s t r u i t o i n I t a l i a e i n E u r o p a " è a r i s c h i o . U n q u a d r o i n c u i p e r ò i l c o n s e n s o a l g o v e r n o M e l o n i n o n c a l a . " C i ò c h e è s t a t o f a t t o u n t e r m i n i d i c o s t r u z i o n e d i a l l e a n z e è u n f a t t o p o s i t i v o , m a l a p e r c e z i o n e c h e a b b i a m o p e r ò è c h e u n s a c c o d i g e n t e , f u o r i d a l l a n o s t r a b o l l a , r i t e n g a i l c e n t r o s i n i s t r a n o n c r e d i b i l e c o m e a l t e r n a t i v a a l g o v e r n o M e l o n i " . " I l n o s t r o c o m p i t o è q u i n d i t u t t o p o s i t i v o . O g g i n o n s e n t i r e t e p a r o l e c o n t r o q u e s t o o c o n t r o q u e l l o . D e s i d e r i a m o r i a n n o d a r e r a p p o r t i c o n i m o n d i p r o d u t t i v i . N o n è u n c a s o c h e a p a r l a r e d i c r e s c i t a s i a m o o g g i q u i a M i l a n o , c h e r e s t a l a c a p i t a l e d e l f a r e i n q u e s t o P a e s e . E n o n è c h e u n i n i z i o . F a r e m o a b r e v e a l t r i a p p u n t a m e n t i , i n a l t r i l u o g h i d i I t a l i a . V o g l i a m o e s s e r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r t a n t i a m i c i , s i m p a t i z z a n t i , e l e t t o r i . A q u e s t o P d t a n t i d i n o i h a n n o d a t o u n c o n t r i b u t o i n q u e s t i a n n i e c o n t i n u i a m o a c r e d e r c i . N o n c r e d i a m o c h e s i a p o s s i b i l e c h e i l b i l a n c i a m e n t o d i u n P d s c a r r o c c i a t o v e r s o p o s i z i o n i r a d i c a l e e e s t r e m i s t e p o s s a v e n i r e d a l l a c o s t r u z i o n e i n l a b o r a t o r i o d i p i c c o l i p a r t i t i : l r i f o r m i s m o n o n p u ò e s s e r e e s t e r n a l i z z a t o , n o i c r e d i a m o c h e i l r i f o r m i s m o s i a l a s i n i s t r a c o n i p i e d i p e r t e r r a e q u e s t a c o s a t o c c a a l P d " .