R o m a , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a n o v i t à d e l l ' i n t e r v i s t a d i G i u s e p p e C o n t e è c h e c i s a r à i l t a v o l o d e l p r o g r a m m a d e l l a c o a l i z i o n e d i c e n t r o s i n i s t r a . L u i d i c e d o p o l ' e s t a t e . A m i o p a r e r e , è u n p o ' t a r d i . I l l a v o r o v a i n i z i a t o p r i m a " . P e r N i c o l a F r a t o i a n n i u l t i m e a f f e r m a z i o n i d e l l e a d e r M 5 S v a n n o l e t t e p o s i t i v a m e n t e , c o m e u n p a s s o u l t e r i o r e i n d i r e z i o n e d e l c o n s o l i d a m e n t o d e l l a c o a l i z i o n e . P e r A v s , l o a v e v a d e t t o a n c h e i e r i A n g e l o B o n e l l i , i t e m p i p e r ò p e r m e t t e r s i a l l a v o r o s u l p r o g r a m m a d e l c e n t r o s i n i s t r a v a n n o s t r e t t i . " I o r i t e n g o c h e o c c o r r a c o m i n c i a r e i l p r i m a p o s s i b i l e " , s p i e g a F r a t o i a n n i i n t e r p e l l a t o a l l a C a m e r a . " C r e d o c h e s i a n e c e s s a r i o l a v o r a r e d a s u b i t o a l l a c o s t r u z i o n e d e l l a p r o p o s t a d e l c e n t r o s i n i s t r a p e r i l P a e s e . P o i o v v i a m e n t e c i a s c u n a f o r z a d e l l a c o a l i z i o n e p o r t e r à a l t a v o l o l e p r o p r i e p r o p o s t e . L o f a r e m o a n c h e n o i , n o n è c h e a s p e t t i a m o C o n t e o S c h l e i n . E t r a l e p r o p o s t e d i A v s c i s a r à l o s b l o c c a s t i p e n d i e a n c h e l a p a t r i m o n i a l e " . A c h i g l i f a o s s e r v a r e c o m e i l t e m a s i a c o n t r o v e r s o , F r a t o i a n n i r i s p o n d e : " I o t r o v o v e r a m e n t e i n c o m p r e n s i b i l e q u e s t o t a b ù s u l l a p a t r i m o n i a l e . S e g l i i t a l i a n i f o s s e r o c o n t r a r i , i o c o m u n q u e l a s o s t e r r e i " . " M a g l i i t a l i a n i - a g g i u n g e - n o n s o n o d ' a c c o r d o , s o n o s t r a d ' a c c o r d o . A v e t e v i s t o l ' u l t i m o s o n d a g g i o d i M a n n h e i m e r ? D i c e c h e i l 6 5 % d e g l i i t a l i a n i è f a v o r e v o l e a c h i e d e r e u n c o n t r i b u t o a c h i p o s s i e d e u n p a t r i m o n i o s u p e r i o r e a i 2 m i l i o n i d i e u r o e i l 5 6 % s o p r a i l m i l i o n e . M a q u a l e t a b ù . . . " .