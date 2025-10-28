R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ' o r g a n i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e d i P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a p a r t e d a l l a S i c i l i a . M e r c o l e d ì 2 9 o t t o b r e , p r e s s o l a s a l a s t a m p a d e l p a r l a m e n t o s i c i l i a n o , v e r r à a n n u n c i a t o i l p r i m o c o o r d i n a m e n t o r e g i o n a l e d i P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a . P r e s e n t e A l e s s a n d r o O n o r a t o , A s s e s s o r e a i G r a n d i E v e n t i , S p o r t , T u r i s m o e M o d a e p r o m o t o r e d e l m o v i m e n t o p r e s e n t a t o l a s c o r s a s e t t i m a n a R o m a a l l a p r e s e n z a d i o l t r e 2 0 0 a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i d i t u t t a I t a l i a . I n s i e m e a O n o r a t o , i n t e r v e r r a n n o i l d e p u t a t o r e g i o n a l e I s m a e l e L a V a r d e r a e i l c o n s i g l i e r e c o m u n a l e d i P a l e r m o C a r m e l o M i c e l i . D u r a n t e l a c o n f e r e n z a , a c u i p a r t e c i p e r a n n o i n s a l a a l c u n i d e g l i a m m i n i s t r a t o r i s i c i l i a n i c h e a d e r i s c o n o a l p r o g e t t o , v e r r à u f f i c i a l i z z a t o i l p r i m o c o o r d i n a m e n t o r e g i o n a l e e v e r r à s p i e g a t o c o m e q u e s t o n u o v o m o v i m e n t o n a z i o n a l e a v r à r i p e r c u s s i o n i n e l l a p o l i t i c a r e g i o n a l e s i c i l i a n a . " I l c o o r d i n a m e n t o r e g i o n a l e p a r t e d a l l a S i c i l i a e d o m a n i a P a l e r m o - d i c h i a r a A l e s s a n d r o O n o r a t o - v e r r à a n n u n c i a t o i l r e f e r e n t e s u l t e r r i t o r i o . C o n m e c i s a r à I s m a e l e L a V a r d e r a , t r a i p r i n c i p a l i a n i m a t o r i a l i v e l l o n a z i o n a l e d i P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a . Q u e s t o m o v i m e n t o è u n ’ o n d a c h e c r e s c e d i g i o r n o i n g i o r n o , c o n o l t r e 3 0 0 r i c h i e s t e d i a d e s i o n e r i c e v u t e i n n e a n c h e u n a s e t t i m a n a d a p a r t e d i a m m i n i s t r a t o r i e c i t t a d i n i c h e v o g l i o n o c o n t r i b u i r e p e r c a m b i a r e d a v v e r o i l P a e s e " . “ D o m a n i - a g g i u n g e L a V a r d e r a - d a l l a S i c i l i a p a r t i r à u f f i c i a l m e n t e u n a r e t e d i a m m i n i s t r a z i o n i c h e d a r à u n a s c o s s a a l l ’ I t a l i a i n t e r a . Q u a n d o h o i n c o n t r a t o A l e s s a n d r o O n o r a t o h o p e r c e p i t o c h e s i p u ò c a m b i a r e d a v v e r o , n o n s o l o q u e s t a I s o l a m a a n c h e l ’ I t a l i a i n t e r a . D o m a n i p r e s e n t e r e m o i l b o a r d o p e r a t i v o c h e t r a s f o r m e r à l a S i c i l i a i n u n v e r o e p r o p r i o l a b o r a t o r i o c i v i c o ” .