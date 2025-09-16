R o m a , 1 6 s e t ( A d n k r o n o s ) - N e l c e n t r o s i n i s t r a n o n s i a m o a l l e a t i ? " E ' e l e m e n t a r e , è l o g i c a . S i è a l l e a t i q u a n d o c ' è u n p r o g e t t o c o m u n e p e r i l P a e s e , f i n o a q u a n d o n o n l a v o r e r e m o p e r u n p r o g e t t o s e r i o , c o n d i v i s o , d i f o r t e m a t r i c e p r o g r e s s i s t a n o n p o t r e m o d i r e d i a v e r f a t t o u n a a l l e a n z a . M a l a v o r i a m o o g n i g i o r n o p e r c o n s e g u i r e q u e l r i s u l t a t o " . L o h a d e t t o G i u s e p p e C o n t e a S o r i a n o , V i b o V a l e n t i a .