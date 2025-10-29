R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C a r m e l o M i c e l i è i l n u o v o c o o r d i n a t o r e r e g i o n a l e d e l l a S i c i l i a d i P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a . A u f f i c i a l i z z a r e , i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a P a l e r m o , i l p r i m o c o o r d i n a m e n t o r e g i o n a l e s o n o s t a t i A l e s s a n d r o O n o r a t o , A s s e s s o r e a i G r a n d i E v e n t i , S p o r t , T u r i s m o e M o d a e p r o m o t o r e d e l m o v i m e n t o n a z i o n a l e , c o n I s m a e l e L a V a r d e r a , d e p u t a t o r e g i o n a l e e f o n d a t o r e d i C o n t r o c o r r e n t e , t r a i p i ù a t t i v i n e l P a e s e p e r c o s t r u i r e q u e s t a n u o v a r e t e c i v i c a " . S i l e g g e i n u n a n o t a d i P r o g e t t o C i v i c o . " D o p o l ' a p p u n t a m e n t o d i R o m a d e l l a s c o r s a s e t t i m a n a - c o n o l t r e 2 0 0 a m m i n i s t r a t o r i c i v i c i , d a B o l z a n o a C a l t a n i s s e t t a , e p i ù d i 1 5 0 0 p e r s o n e - o g g i a P a l e r m o e r a n o p r e s e n t i c i r c a 1 0 0 a m m i n i s t r a t o r i s i c i l i a n i c h e h a n n o a d e r i t o a l p r o g e t t o " , s i a g g i u n g e . " C a r m e l o è u n a v v o c a t o , u n p r o f e s s i o n i s t a a f f e r m a t o . È n a t o d a u n a r e a l e v o g l i a d i c a m b i a m e n t o e a m o r e p e r P a l e r m o e p e r l a S i c i l i a . I l s u o i m p e g n o - s p i e g a O n o r a t o - s a r à d e c i s i v o p e r l a c r e s c i t a d i P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a " . " S o n o f e l i c e d i v e d e r e c o s ì t a n t e p e r s o n e c h e , d a o g n i p a r t e d e l l a R e g i o n e , i n p o c o p i ù d i u n a s e t t i m a n a h a n n o v o l u t o a d e r i r e a P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a . E ' u n ' o n d a c h e c o n t i n u a a c r e s c e r e , r i c e v i a m o o g n i g i o r n o o l t r e 5 0 r i c h i e s t e d a o g n i p a r t e d e l P a e s e . S i a m o s t a t i i n o n d a t i d a e n t u s i a s m o e v o g l i a d i c a m b i a r e d a v v e r o l e c o s e . N e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e a n n u n c e r e m o i c o o r d i n a m e n t i i n t u t t e l e a l t r e r e g i o n i , o l t r e a i t a n t i s s i m i c o m i t a t i c i v i c i c h e s t a n n o a p r e n d o i n o g n i t e r r i t o r i o , d a l c o m u n e p i ù g r a n d e a q u e l l o p i ù p i c c o l o " . " S o n o f e l i c e d i o s p i t a r e a l P a r l a m e n t o s i c i l i a n o l a p r i m a u s c i t a r e g i o n a l e d i p r o g e t t o C i v i c o i t a l i a . R i n g r a z i o A l e s s a n d r o O n o r a t o - c o m m e n t a L a V a r d e r a - c h e m i h a c o i n v o l t o s i n d a l l a n a s c i t a d e l p r o g e t t o , e s o n o c o n v i n t o c h e r i u s c i r e m o a t e s s e r e u n a r e t e s t r a o r d i n a r i a i n t u t t e l e r e g i o n i d ’ I t a l i a , a r r u o l a n d o a m m i n i s t r a t o r i l i b e r i c h e h a n n o v o g l i a d i s a n a e b u o n a p o l i t i c a . F a c c i o g l i a u g u r i a l n e o c o o r d i n a t o r e r e g i o n a l e C a r m e l o M i c e l i s o n o c o n v i n t o c h e f a r à u n g r a n d e l a v o r o i n S i c i l i a , c ’ è u n g r a n d e b i s o g n o d i c o m p e t e n z a a c c a n t o a l l a d e n u n c i a , e l u i n e h a t a n t a , d a l c a n t o m i o g l i d a r ò u n a m a n o p e r c h é C o n t r o c o r r e n t e s a r à c e r t a m e n t e a l s u o f i a n c o p e r b a t t a g l i e c o m u n i i m p o r t a n t i c h e c i a s p e t t a n o ” . “ L a S i c i l i a - d i c h i a r a M i c e l i - è d a s e m p r e u n l a b o r a t o r i o p o l i t i c o e i n q u e s t a T e r r a l e a m m i n i s t r a z i o n i d i c e n t r o d e s t r a s o n o s t a t e c a p a c i d i d a r e i l p e g g i o d i s e . I n u n a r e g i o n e c h e è r o c c a f o r t e d e l l a d e s t r a , b a s t a g u a r d a r e l o s t a t o d e l l e s t r a d e , d e i s e r v i z i , d e l l e c i t t à : l e e m e r g e n z e q u o t i d i a n e , d a l l a s i c u r e z z a a l l a v o r o , s o n o l a d i m o s t r a z i o n e c h e c h i g o v e r n a n o n è a l l ’ a l t e z z a d i f a r l o . P e r q u e s t o a b b i a m o d e c i s o d i p o r t a r e a v a n t i c o n A l e s s a n d r o O n o r a t o e I s m a e l e L a v a r d e r a P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a , u n m o v i m e n t o c h e p a r t e d a l b a s s o , d a l l e e s i g e n z e r e a l i , c h e p o r t a a l s u o i n t e r n o l e e s p e r i e n z e p o l i t i c h e e n o n s o l t a n t o , p e r p a s s a r e d a l l a d e n u n c i a a i f a t t i . R i n g r a z i o A l e s s a n d r o O n o r a t o p e r l a f i d u c i a . A d e s s o c i m e t t i a m o s u b i t o a l l a v o r o , p e r c h é u n c a m b i a m e n t o è p o s s i b i l e .