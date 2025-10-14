R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a T o s c a n a d i m o s t r a c h e , q u a n d o c i s o n o u n a l e a d e r s h i p r i f o r m i s t a e u n a c a p a c i t à d i a g g r e g a r e i c e n t r i s t i , i l c e n t r o s i n i s t r a d i v e n t a e s t r e m a m e n t e c o m p e t i t i v o . Q u e s t o è i l l a v o r o c h e s t i a m o s v o l g e n d o c o n C a s a R i f o r m i s t a . D o p o i l r i s u l t a t o p o s i t i v o d e l l a C a l a b r i a e q u e l l o , a n c o r a p i ù p o s i t i v o , i n T o s c a n a , p e n s i a m o c h e a r r i v e r a n n o a n a l o g h e s o d d i s f a z i o n i i n C a m p a n i a , P u g l i a , e a n c h e V e n e t o , d o v e p r e s e n t i a m o u n a l i s t a u n i t a d e i r i f o r m i s t i . Q u e s t o r a f f o r z a m e n t o s p i n g e r à v e r s o u n a C o n v e n z i o n e d e i r i f o r m i s t i , p e r c o s t r u i r e l a g a m b a c e n t r i s t a d e l c e n t r o s i n i s t r a " . L o h a d e t t o i l s e n a t o r e E n r i c o B o r g h i , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a V i v a , o s p i t e d i C o f f e e B r e a k s u L a 7 .