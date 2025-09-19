R o m a , 1 9 s e t ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e o g g i C a r l o C a l e n d a a f f i d a a u n q u o t i d i a n o l a s u a f r u s t r a z i o n e c o n t r o M a t t e o R e n z i . E r i b a d i s c e l e c o n s u e t e b u g i e . N o n è v e r o c h e C a l e n d a h a r i p o r t a t o R e n z i n e l 2 0 2 2 i n P a r l a m e n t o . A l c o n t r a r i o è v e r o c h e A z i o n e n o n a v e v a l e f i r m e n e c e s s a r i e p e r p r e s e n t a r s i a l l e P o l i t i c h e e I t a l i a V i v a h a s o p p e r i t o c o n g e n e r o s i t à a i u t a n d o C a l e n d a e i s u o i a m i c i " . L o s c r i v e i n u n p o s t s u X i l d e p u t a t o d i I t a l i a v i v a F r a n c e s c o B o n i f a z i . " Q u a n t o a l l a C a s a R i f o r m i s t a : p e r n o i d i I t a l i a V i v a , q u e s t o s p a z i o è u n o s p a z i o d i t u t t i , s e n z a p e r s o n a l i s m i . E i s o n d a g g i d i m o s t r a n o c h e l e c o s e f u n z i o n a n o s e è v e r o c h e s i a m o q u o t a t i a l l e r e g i o n a l i a l 5 % i n C a l a b r i a e a l l ’ 8 % i n T o s c a n a . V e d r e m o i l r i s u l t a t o d e i v o t i . L o v e d r e m o s u d i n o i , n o n s u C a l e n d a c h e n o n s i è p r e s e n t a t o a l l e e l e z i o n i m a s i p r e s e n t a a t u t t e l e r e d a z i o n i . Q u e l l i c h e n o n r i e s c o n o a p r e n d e r e i v o t i e p r e n d o n o s o l o l e i n t e r v i s t e – c o n c l u d e B o n i f a z i - n o n f a n n o p o l i t i c a . E s i c a p i s c e c h e s o f f r o n o m o l t o q u a n d o t r o v a n o q u a l c u n o c h e l a s a f a r e " .