R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " D o b b i a m o v e d e r e q u a l e s a r à l a l e g g e e l e t t o r a l e , p e n s o s i a n e c e s s a r i o f a r e u n p r o g r a m m a . P e n s a r e c h e t u t t o s i r i s o l v a c o n l a l e a d e r s h i p è u n m o d o d i c o n s e g n a r e i l P a e s e a l l a d e s t r a ” . L o h a d e t t o A n g e l o B o n e l l i d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a , o s p i t e a l p r o g r a m m a S t a r t d i S k y T g 2 4 . “ D o p o d i c h é , s e s a r a n n o n e c e s s a r i e f a r e m o l e p r i m a r i e ” . S i c a n d i d e r à p e r l a l e a d e r s h i p ? “ P e r q u a n t o r i g u a r d a m e d e c i d e r e m o c o n A v s . S i a m o u n a l e a d e r s h i p c o l l e t t i v a , a b b i a m o s e m p r e a f f r o n t a t o c o n m o l t a s e r e n i t à q u e s t e q u e s t i o n i i o e N i c o l a F r a t o i a n n i . Q u e l l o c h e p r e m e a n o i d i A v s è e s s e r e i l p e r n o d i q u e s t a a l l e a n z a p e r c h é n o n c ’ è p i ù t e m p o . L o d i c o d a q u i a n c h e a G i u s e p p e C o n t e e a g l i a l t r i : d o b b i a m o c o s t r u i r e i l p r o g r a m m a p e r i l P a e s e , c e l o c h i e d o n o g l i i t a l i a n i ” , h a c o n c l u s o .