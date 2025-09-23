R o m a , 2 3 s e t ( A d n k r o n o s ) - " D o b b i a m o c o s t r u i r e l ' a l t e r n a t i v a , s i g n i f i c a u n ' i d e a d i P a e s e , c o m e a b b i a m o f a t t o b e n e p e r u n a i d e a d i r e g i o n e . S a p e n d o c h e u n i r e t u t t i n o n è s u f f i c i e n t e p e r v i n c e r e , m a c o n q u e s t a l e g g e e l e t t o r a l e d i v e n t a c o n d i z i o n e n e c e s s a r i a " . L o h a d e t t o S t e f a n o B o n a c c i n i a l l a D i r e z i o n e d e l P d a g g i u n g e n d o , t r a l e a l t r e c o s e : " S e v o g l i a m o c h e G i o r g i a M e l o n i n o n v a d a i n v a c a n z a b i s o g n a f a r e c o m e t r e a n n i f a " m a " n o n s o n o c o s i p e s s i m i s t a " .