R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ P o s s i a m o a d e s s o c o m m e n t a r e , d o p o g l i e x i t p o l l , l e p r o i e z i o n i p e r c h é i t r e n d s o n o m o l t o c h i a r i e c i s a r a n n o c r e d o s c o s t a m e n t i l i e v i . S t i a m o d i f r o n t e a l v o t o d i t r e g r a n d i r e g i o n i , c h e r a p p r e s e n t a n o u n a f e t t a a m p i a d e l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a e i c u i r i s u l t a t i , s o m m a t i a q u e l l i d e l l e p r e c e d e n t i s e t t e r e g i o n i i n c u i s i è a n d a t i a l v o t o , d e l i n e a n o u n r i s u l t a t o p e r b e n 1 0 r e g i o n i . E i n t u t t e q u e s t e r e g i o n i , p a r l i a m o d i p i ù d i m e t à d e l P a e s e , i l P d è s e m p r e c r e s c i u t o e c r e d o c h e s a r à i l p r i m o p a r t i t o i n C a m p a n i a e P u g l i a " . L o h a d e t t o i l s e n a t o r e F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e l P d , c o m m e n t a n d o n e l l o s p e c i a l e e l e z i o n i d e l T g 3 i l v o t o i n C a m p a n i a , P u g l i a e V e n e t o . " E p o t r e m m o s c o p r i r e c h e i l c e n t r o s i n i s t r a è m a g g i o r a n z a . C o m u n q u e i l m e s s a g g i o è c h i a r o : i l c e n t r o s i n i s t r a q u a n d o è u n i t o è i n g r a d o d i c o s t r u i r e u n ’ a l t e r n a t i v a a q u e s t o g o v e r n o . I n V e n e t o – h a d e t t o B o c c i a – i l c e n t r o s i n i s t r a c r e s c e , a n c h e s e s i a m o a n c o r a l o n t a n i d a l c o n t e n d e r e l a r e g i o n e a l c e n t r o d e s t r a . M a d a o g g i , q u a n d o f i n i t e l e u l t i m e e l e z i o n i r e g i o n a l i p a r t i r à u n r e t t i l i n e o t e m p o r a l e c h e c i c o n d u r r à d i r e t t a m e n t e a l l e p o l i t i c h e s e n z a a l t r e c o n s u l t a z i o n i i n t e r m e d i e , i l m e s s a g g i o è c h i a r o : u n i t i s i m a n d a a c a s a q u e s t a d e s t r a . I d a t i d e l l e r e g i o n a l i , c o m e s i s a , d i p e n d o n o i n p r i m i s d a c o m e è s t a t a a m m i n i s t r a t a l a r e g i o n e . M i s i l a s c i r i v e n d i c a r e c h e l a P u g l i a e l a C a m p a n i a s o n o s t a t e g o v e r n a t e m o l t o b e n e d a E m i l i a n o e D e L u c a p e r 1 0 a n n i . I c a n d i d a t i D e c a r o e F i c o e r a n o a u t o r e v o l i e m o l t o c o m p e t e n t i " . " I n C a m p a n i a p e r d e G i o r g i a M e l o n i : è l e i c h e h a i m p o s t o i l v i c e m i n i s t r o C i r i e l l i e c h e h a a l i m e n t a t o u n a n a r r a z i o n e c h e l i v e d e v a v i n c e n t i c o n t a n t o d i b a l l e t t o s u l p a l c o . L a g u i d a d i E l l y S c h l e i n h a p o r t a t o i l P d o v u n q u e a c r e s c e r e , t a n t o i n t e r m i n i d i c o n s i g l i e r i q u a n t o i n t e r m i n i p e r c e n t u a l i e s o n o c o n v i n t o c h e l a s u a l e a d e r s h i p m o l t o f o r t e a n c h e i n c h i a v e n a z i o n a l e . O r a p e r q u e s t e r e g i o n a l i a s p e t t i a m o i d a t i d e i p a r t i t i e d e g l i e l e t t i , m a s i a m o s o d d i s f a t t i . D a l v o t o d i C a m p a n i a e P u g l i a a r r i v a a n c h e u n n o f o r t e c o n t r o l ’ A u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a e l o S p a c c a I t a l i a d i C a l d e r o l i . D a d o m a n i r i p r e n d i a m o i l n o s t r o l a v o r o q u o t i d i a n o , q u e l l o d i p a r l a r e d e l l a v i t a e d e i p r o b l e m i d e g l i i t a l i a n i : i l s a l a r i o m i n i m o , l e r e t r i b u z i o n i d e l l a v o r o p o v e r o , l a s a n i t à e i 6 m i l i o n i d i i t a l i a n i . C o s e c h e l a q u a r t a m a n o v r a d e l g o v e r n o M e l o n i t o t a l m e n t e i g n o r a ” .