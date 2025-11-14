R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S a r à p r e s e n t e a n c h e l ’ e x M i n i s t r o e S o t t o s e g r e t a r i o V i n c e n z o S p a d a f o r a a l l ’ a s s e m b l e a d i " P i ù U n o " o r g a n i z z a t a , p e r d o m a n i , a R o m a , d a E r n e s t o M a r i a R u f f i n i . L o c o m u n i c a i n u n a n o t a l ’ u f f i c i o s t a m p a d e l l ’ a s s o c i a z i o n e P r i m a v e r a , f o n d a t a u n a n n o f a p r o p r i o d a l l ’ e x m i n i s t r o . “ L a p a r t e c i p a z i o n e d i P r i m a v e r a a l l ’ a s s e m b l e a d i " P i ù U n o " d i R u f f i n i è p e r p o r t a r e l a n o s t r a e s p e r i e n z a d i u n a p o l i t i c a d i c o n f r o n t o e d i i d e e c h e p o r t i a m o a v a n t i d a m o l t o t e m p o . C r e d o c h e s i a i m p o r t a n t e s e d e r s i , c o n f r o n t a r s i e d i a l o g a r e p e r c o s t r u i r e u n s o g g e t t o p o l i t i c o a s i n i s t r a s e r i o e c o n s a p e v o l e . L a c r e d i b i l i t à d e v e e s s e r e l a n o s t r a p a r o l a d ’ o r d i n e , i n s i e m e a v a l o r i e v i s i o n e . R i b a d i s c o q u e l l o c h e d i c o d a t e m p o : n o n s a r a n n o o p e r a z i o n i d a s a l o t t o o c a l a t e d a l l ’ a l t o a r i p o r t a r e i c i t t a d i n i a l v o t o . D o b b i a m o b a t t e r e l ’ a s t e n s i o n e d i m o s t r a n d o s i s e r i n e l l ’ a s c o l t o d e l l e i s t a n z e q u o t i d i a n e d e l l e p e r s o n e . I l g o v e r n o M e l o n i s t a d i m o s t r a n d o t u t t i i s u o i l i m i t i , l a s c a r s a c r e s c i t a e c o n o m i c a , i s a l a r i f e r m i n o n s o n o p o l e m i c h e p o l i t i c h e m a p r o b l e m i s e r i a c u i d o b b i a m o d a r e r i s p o s t e i n n o v a t i v e . D i a l o g a r e c o n " P i ù U n o " s i g n i f i c a m e t t e r e i n s i e m e l e e n e r g i e m i g l i o r i ” , d i c h i a r a S p a d a f o r a .