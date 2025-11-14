Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Sarà presente anche lex Ministro e Sottosegretario Vincenzo Spadafora allassemblea di "Più Uno" organizzata, per domani, a Roma, da Ernesto Maria Ruffini. Lo comunica in una nota lufficio stampa dellassociazione Primavera, fondata un anno fa proprio dallex ministro. La partecipazione di Primavera allassemblea di "Più Uno" di Ruffini è per portare la nostra esperienza di una politica di confronto e di idee che portiamo avanti da molto tempo. Credo che sia importante sedersi, confrontarsi e dialogare per costruire un soggetto politico a sinistra serio e consapevole. La credibilità deve essere la nostra parola dordine, insieme a valori e visione. Ribadisco quello che dico da tempo: non saranno operazioni da salotto o calate dallalto a riportare i cittadini al voto. Dobbiamo battere lastensione dimostrandosi seri nellascolto delle istanze quotidiane delle persone. Il governo Meloni sta dimostrando tutti i suoi limiti, la scarsa crescita economica, i salari fermi non sono polemiche politiche ma problemi seri a cui dobbiamo dare risposte innovative. Dialogare con "Più Uno" significa mettere insieme le energie migliori, dichiara Spadafora.