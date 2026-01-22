R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - N o n p o t e v a c h i u d e r s i i n m o d o m i g l i o r e l ’ u l t i m a c a m p a g n a d i c r o w d f u n d i n g ' I l f u t u r o a p o r t a t a d i m a n o ' p r o m o s s a d a B p e r B e n e C o m u n e : i c i n q u e p r o g e t t i s e l e z i o n a t i , h a n n o r a c c o l t o i f o n d i s u P r o d u z i o n i d a l B a s s o , p r i m a p i a t t a f o r m a i t a l i a n a d i c r o w d f u n d i n g e s o c i a l i n n o v a t i o n , r a g g i u n g e n d o l ' o b i e t t i v o d e l 4 0 % d e l b u d g e t c o m p l e s s i v o e a g g i u d i c a n d o s i p e r t a n t o i l c o f i n a n z i a m e n t o a f o n d o p e r d u t o d a l l a b a n c a p e r i l r e s t a n t e 6 0 % . L o c o m u n i c a u n a n o t a . C u l t u r a , f o r m a z i o n e e i n c l u s i o n e d i v e n t a n o c o s ì , s i l e g g e , " l e v e c o n c r e t e p e r c o n t r a s t a r e m a r g i n a l i t à s o c i a l e , d i s p e r s i o n e s c o l a s t i c a e f r a g i l i t à e c o n o m i c a , s o p r a t t u t t o t r a b a m b i n i e g i o v a n i . L e i n i z i a t i v e , s e l e z i o n a t e t r a l e 1 0 0 c a n d i d a t u r e i n i z i a l i , r a c c o n t a n o d i u n P a e s e f a t t o d i e s p e r i e n z e r a d i c a t e n e i t e r r i t o r i , c a p a c i d i g e n e r a r e o p p o r t u n i t à r e a l i " . A M a r z a b o t t o ( B o l o g n a ) , n e l l ’ e x C a r t i e r a c h e t o r n a a v i v e r e , ' R i . V I V O – l a B o t t e g a d i s o l i d a r i e t à ' d i N a m o A p s d i B o l o g n a , a c c o g l i e r à 2 0 g i o v a n i t r a i 1 4 e i 2 5 a n n i i n p e r c o r s i d i f a l e g n a m e r i a , s a r t o r i a c i r c o l a r e e r e s t a u r o t r a s f o r m a t i v o . U n l u o g o s i m b o l i c o c h e d i v e n t e r à s p a z i o d i r i s c a t t o , c o m p e t e n z e e a u t o n o m i a . A R a v e n n a , l a m u s i c a d i v e n t e r à l i n g u a g g i o i n c l u s i v o c o n “ T a D a D a D a n ! ” d e l Q u a r t e t t o F a u v e s A p s : u n g r a n d e l a b o r a t o r i o a r t i s t i c o c h e c o i n v o l g e r à 1 8 0 a l u n n e e a l u n n i , t r a s f o r m a n d o p a r o l e , d i s e g n i e s u o n i i n u n r a c c o n t o c o l l e t t i v o . A C e c c h i n a , f r a z i o n e d i A l b a n o L a z i a l e ( R o m a ) , ' P r i m a v e r a C r e a t i v a ' d i J u s t i n t w o A s s o c i a z i o n e E t s r i s p o n d e r à a l l a m a n c a n z a d i s p a z i c u l t u r a l i p e r i g i o v a n i c o n m a r a t o n e c r e a t i v e e f o r m a z i o n e c o l l a b o r a t i v a p e r r a g a z z e e r a g a z z i t r a i 1 6 e i 2 5 a n n i . A V a r e d o , i n B r i a n z a , ' L ’ o r a d e l T è ' d e l l ’ A s s o c i a z i o n e I l P e n t o l i n o E t s c o s t r u i r à u n l a b o r a t o r i o p e r m a n e n t e d i i n c l u s i o n e : b a m b i n i e r a g a z z i , c o n e s e n z a d i s a b i l i t à , t r o v e r a n n o u n o s p a z i o d o v e c r e s c e r e i n s i e m e , a t t r a v e r s o s p o r t , a r t e e d o p o s c u o l a . N e l c u o r e d i N a p o l i , ' C u l t u r a i n G i o c o : s c a c c o m a t t o a l l ’ e s c l u s i o n e ' u n i s c e i l M u s e o d i v i n o e l a B i b l i o t e c a A n n a l i s a D u r a n t e i n u n ’ i n i z i a t i v a p r o m o s s a d a l l ’ A s s o c i a z i o n e P r o g e t t o S o p h i . D o n n e v e r s o l a B e l l e z z a A . p . s . , c h e i n t r e c c i a s c a c c h i , t e a t r o , m i c r o - s c u l t u r a e s u p p o r t o p s i c o l o g i c o , o f f r e n d o s t r u m e n t i c o n c r e t i d i p r e v e n z i o n e d e l d i s a g i o e s v i l u p p o p e r s o n a l e . I l p e r c o r s o p r o m o s s o d a B p e r B e n e C o m u n e d i m o s t r a c o m e i l c r o w d f u n d i n g p o s s a e s s e r e m o l t o p i ù d i u n a r a c c o l t a f o n d i : u n o s t r u m e n t o d i a t t i v a z i o n e c i v i c a , c a p a c e d i c o i n v o l g e r e c i t t a d i n i , a s s o c i a z i o n i e t e r r i t o r i i n u n p r o c e s s o c o n d i v i s o d i r e s p o n s a b i l i t à e f i d u c i a , c h e m e t t e a l c e n t r o i l b e n e c o m u n e . " S i a m o e s t r e m a m e n t e s o d d i s f a t t i d e l r i s u l t a t o r a g g i u n t o : i l s u c c e s s o d i t u t t i i p r o g e t t i s e l e z i o n a t i d a l l a C o m m i s s i o n e – h a d i c h i a r a t o D a n i e l e P e d r a z z i , r e s p o n s a b i l e d i B p e r B e n e C o m u n e - è u n a t e s t i m o n i a n z a c o n c r e t a d e l l a f o r z a c h e p u ò e s p r i m e r e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a a s s o c i a z i o n i , c o m u n i t à e t e r r i t o r i . G r a z i e a l c o f i n a n z i a m e n t o d i B p e r B a n c a , q u e s t e i n i z i a t i v e p o t r a n n o c o n c r e t i z z a r s i i n p r a t i c h e d i i n c l u s i o n e , f o r m a z i o n e e c r e s c i t a p e r b a m b i n i e g i o v a n i i n c o n d i z i o n i d i f r a g i l i t à . È l a d i m o s t r a z i o n e c h e i n s i e m e p o s s i a m o g e n e r a r e v a l o r e s o c i a l e e c o s t r u i r e u n f u t u r o p i ù e q u o e s o l i d a l e " .