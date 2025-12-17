M i l a n o , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a P o l i z i a d i S t a t o s u d e l e g a S e z i o n e d i s t r e t t u a l e A n t i t e r r o r i s m o d e l l a P r o c u r a d i M i l a n o h a e s e g u i t o q u a t t r o a r r e s t i d i c i t t a d i n i t u r c h i ( u n o d e i q u a l i g i à a r r e s t a t o s u m a n d a t o d i a r r e s t o i n t e r n a z i o n a l e ) p e r b a n d a a r m a t a c o n f i n a l i t à d i t e r r o r i s m o o l t r e c h e p e r a s s o c i a z i o n e p e r d e l i n q u e r e a g g r a v a t a a n c h e d a l l a t r a n s n a z i o n a l i t a , f i n a l i z z a t a a l l a c o m m i s s i o n e d i u n a s e r i e d i r e a t i t r a c u i q u e l l i d i d e t e n z i o n e e p o r t o a b u s i v o d i a r m i a n c h e c l a n d e s t i n e , t r a f f i c o i n t e r n a z i o n a l e d i a r m i , f a v o r e g g i a m e n t o i m m i g r a z i o n e c l a n d e s t i n a , o m i c i d i , s t r a g i , t r a f f i c o d i d r o g a , r i c i c l a g g i o , f a l s i f i c a z i o n e d i d o c u m e n t i d ' i d e n t i f i c a z i o n e , r e a t i q u e s t i u l t i m i c o n t e s t a t i a n c h e a g l i t r e i n d a g a t i ( d u e d e i q u a l i t r a t t i i n a r r e s t o ) . L ' a t t i v i t à i n v e s t i g a t i v a c o s t i t u i s c e a l t r e i n d a g i n i g i à s v o l t e d a g l i i n v e s t i g a t o r i d e l l a S i s c o d i M i l a n o , d e l l a S q u a d r a m o b i l e d i C o m o e d a l S e r v i z i o c e n t r a l e o p e r a t i v o d i R o m a , c h e a v e v a p o r t a t o a l l ' a r r e s t o d i a l t r i 1 9 c i t t a d i n i t u r c h i , a l c u n i d e i q u a l i s t a b i l m e n t e p r e s e n t i e r a d i c a t i s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , c o n a c a p o i l c i t t a d i n o t u r c o B o r i s B o y u n o g g i a n c o r a d e t e n u t o n e l r e g i m e d i c u i a l l ' a r t i c o l o 4 1 b i s , i m p u t a t o d e l r e a t o d i b a n d a a r m a t a c o n f i n a l i t à d i t e r r o r i s m o p e r a v e r e c o m p i u t o e o r g a n i z z a t o n u m e r o s i a t t e n t a t i i n T u r c h i a e o m i c i d i a n c h e i n a l t r i P a e s i e u r o p e i , t r a c u i a n c h e l a G e r m a n i a ( r e a t i t u t t i f i n a l i z z a t i a d e s t a b i l i z z a r e g l i a s s e t t i d e l l o S t a t o t u r c o e a c r e a r e a l l a r m e s o c i a l e a n c h e i n E u r o p a ) . L e s u c c e s s i v e i n d a g i n i , c o n d o t t e t r a m i t e l ' a n a l i s i d e l l e r i s u l t a n z e d e l l e a t t i v i t à t e c n i c h e , c o n t i n u i s e r v i z i d i p e d i n a m e n t o e c o n t r o l l o , n o n c h é g r a z i e a i c o n t r i b u t i p r o v e n i e n t i d a g l i s c a m b i i n f o r m a t i v i c o n a l t r i P a e s i , h a n n o c o n s e n t i t o d i d e l i n e a r e l e f i g u r e d i a l t r i q u a t t r o s o g g e t t i , o d i e r n i a r r e s t a t i , i q u a l i , s e c o n d o l ' i m p o s t a z i o n e a c c u s a t o r i a , f a r e b b e r o p a r t e a n c h ' e s s i d e l m e d e s i m o g r u p p o c r i m i n a l e d i m a t r i c e t u r c a , n e l l ' a m b i t o d e l q u a l e a v r e b b e r o s v o l t o s v a r i a t i c o m p i t i i n r e l a z i o n e a i r e a t i - f i n e d e l l ' a s s o c i a z i o n e , e s p e c i f i c a t a m e n t e t r a f f i c o d i a r m i e d i s t u p e f a c e n t i e f a v o r e g g i a m e n t o d e l l ' i m m i g r a z i o n e c l a n d e s t i n a , s p o s t a n d o s i c o n t i n u a m e n t e i n d i v e r s e z o n e d ' I t a l i a e i n a l t r i P a e s i e u r o p e i .