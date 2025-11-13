R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D a i p i c c o l i b o r g h i a l l e g r a n d i c i t t à : p r e m i a t i C o m u n i , C i t t à M e t r o p o l i t a n e e P r o v i n c e , U n i o n i o R a g g r u p p a m e n t i d i C o m u n i , C o m u n i t à M o n t a n e c h e h a n n o r e a l i z z a t o p r o g e t t i i n n o v a t i v i e c o n c r e t i p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e l l e p r o p r i e c o m u n i t à . S i è s v o l t a o g g i a B o l o g n a l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e l l a d e c i m a e d i z i o n e d i C r e s c o A w a r d - C i t t à S o s t e n i b i l i , l ’ i n i z i a t i v a p r o m o s s a d a F o n d a z i o n e S o d a l i t a s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A n c i ( A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e C o m u n i I t a l i a n i ) c h e v a l o r i z z a l ’ i m p e g n o d e g l i e n t i l o c a l i i t a l i a n i p e r u n o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e d e i t e r r i t o r i , i n l i n e a c o n g l i O b i e t t i v i d e l l ’ A g e n d a 2 0 3 0 d e l l ’ O n u . C i n q u e r i c o n o s c i m e n t i s o n o s t a t i a t t r i b u i t i d i r e t t a m e n t e d a F o n d a z i o n e S o d a l i t a s , s u s e l e z i o n e d i u n a G i u r i a m u l t i s t a k e h o l d e r i n d i p e n d e n t e p r e s i e d u t a d a l l a r e t t r i c e d e l P o l i t e c n i c o d i M i l a n o , D o n a t e l l a S c i u t o , a i C o m u n i d i B e r g o l o ( C N ) , F o s s a c e s i a ( C H ) , V i m o d r o n e ( M I ) , P o r t i c i ( N A ) e M i l a n o . V e n t i s e i i p r e m i c o n f e r i t i d a l l e i m p r e s e a s s o c i a t e a F o n d a z i o n e S o d a l i t a s i m p e g n a t e a p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a d ’ i m p r e s a o r i e n t a t a a l l a s o s t e n i b i l i t à e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n i t e r r i t o r i . Q u e s t ’ a n n o s o n o 2 1 l e a z i e n d e p a r t n e r d e l l ’ i n i z i a t i v a : A l s t o m , B u r e a u V e r i t a s I t a l i a , C e l l n e x , C e r t i q u a l i t y , C o n f i d a , C o n s u l n e t , F e d E x , I n d u s t r e e H u b , I n t e s a S a n p a o l o , I t a l g a s , K p m g , L e t ’ s D o n a t i o n , L e x m a r k , M a p e i , P i r e l l i , P o s t e I t a l i a n e , S i a s , S T M i c r o e l e c t r o n i c s , U b s , U p 2 Y o u , W i s e E n g i n e e r i n g . I n f i n e , i n o c c a s i o n e d e l l a d e c i m a e d i z i o n e d e l c o n t e s t , s o n o s t a t i a s s e g n a t i a n c h e p r e m i s p e c i a l i a i C o m u n i d i M i l a n o e V i o n e ( B S ) , n o n c h é a l l e a z i e n d e M a p e i e P i r e l l i . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 h a r e g i s t r a t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i 9 9 e n t i l o c a l i , c o n 1 2 4 p r o g e t t i c a n d i d a t i , a c o n f e r m a d e l c r e s c e n t e i n t e r e s s e v e r s o l a s o s t e n i b i l i t à t e r r i t o r i a l e . N e l c o r s o d i q u e s t i d i e c i a n n i , C r e s c o A w a r d h a r a c c o l t o q u a s i 1 . 2 0 0 p r o g e t t i , d i v e n t a n d o u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l e a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e i t a l i a n e e u n o s s e r v a t o r i o p r i v i l e g i a t o s u l l e b u o n e p r a t i c h e d i s o s t e n i b i l i t à l o c a l e . T u t t i i p r o g e t t i s o n o c o n s u l t a b i l i n e l l a B i b l i o t e c a C r e s c o , u n a b a n c a d a t i o n l i n e c h e r a p p r e s e n t a u n p a t r i m o n i o d i c o n o s c e n z e e t e s t i m o n i a i l r u o l o c h i a v e d e i C o m u n i n e l g u i d a r e l o s v i l u p p o d e i t e r r i t o r i v e r s o u n f u t u r o p i ù e q u o e s o s t e n i b i l e . " P r o m u o v e r e u n o s v i l u p p o d e i t e r r i t o r i c h e s a p p i a i n t e g r a r e c r e s c i t a e c o n o m i c a , r i g e n e r a z i o n e a m b i e n t a l e e i n c l u s i o n e s o c i a l e è u n a s f i d a c h e v e d e i C o m u n i i t a l i a n i t r a i p r i n c i p a l i a t t o r i p r o t a g o n i s t i - h a d i c h i a r a t o A l b e r t o P i r e l l i , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e S o d a l i t a s - N e l c o r s o d e l l e d i e c i e d i z i o n i d i C r e s c o A w a r d , F o n d a z i o n e S o d a l i t a s h a r a c c o l t o q u a s i 1 . 2 0 0 p r o g e t t i p r e s e n t a t i d a c i r c a 9 0 0 E n t i l o c a l i , r a c c o n t a n d o u n ’ I t a l i a c h e i n n o v a , s p e r i m e n t a e c r e a v a l o r e , c a p a c e d i t r a s f o r m a r e l a s o s t e n i b i l i t à i n u n a l e v a s t r a t e g i c a . O g g i , d i f r o n t e a s f i d e d e c i s i v e c o m e l a t r a n s i z i o n e a m b i e n t a l e e d i g i t a l e , l ’ a u m e n t o d e l l e d i s u g u a g l i a n z e , l ' i m p a t t o d e l c a m b i a m e n t o d e m o g r a f i c o s u l l e p e r s o n e e s u l l a v o r o , d i v e n t a a n c o r a p i ù i m p o r t a n t e u n i r e c o m p e t e n z e , r i s o r s e e v i s i o n i d i E n t i p u b b l i c i e i m p r e s e p r i v a t e , p e r g e n e r a r e s o l u z i o n i c o n c r e t e e d u r a t u r e c a p a c i d i g e n e r a r e c r e s c i t a e b e n e s s e r e d i f f u s o ” .