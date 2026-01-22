M i l a n o , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L ' a t t i v i t à d i r e v i s i o n e s t a v i v e n d o u n m o m e n t o d i g r a n d i t r a s f o r m a z i o n i l e g a t e a l l ' e v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a e d i g i t a l e , c h e c o n s e n t i r a n n o c e r t a m e n t e m a g g i o r e q u a l i t à . L ' u t i l i z z o d e g l i s t r u m e n t i t e c n o l o g i c i c o n s e n t i r à i n f a t t i d i e f f e t t u a r e a n a l i s i p i ù m i r a t e e f o c a l i z z a t e " . C o s ì G i a n m a r i o C r e s c e n t i n o , p r e s i d e n t e A s s i r e v i , l ’ A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d e l l e s o c i e t à d i r e v i s i o n e l e g a l e , i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n c o n t r o ‘ I n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , t r a n s i z i o n e d i g i t a l e e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . P r o s p e t t i v e , p r o c e s s i a z i e n d a l i e a t t i v i t à d i r e v i s i o n e ’ , o r g a n i z z a t o a M i l a n o . I n q u e s t o c o n t e s t o i n e v o l u z i o n e , p e r C r e s c e n t i n o “ è n e c e s s a r i o r i c o r d a r e l a c e n t r a l i t à d e l l ' e l e m e n t o u m a n o : q u a n t o p i ù c r e s c e l a r i l e v a n z a d e l d a t o t e c n o l o g i c o , a l t r e t t a n t o - e f o r s e i n m a g g i o r m i s u r a - c r e s c e l ' i m p o r t a n z a d e l l ' e l e m e n t o d i g i u d i z i o p r o f e s s i o n a l e u m a n o , i l f u l c r o i n t o r n o a l q u a l e r u o t a t u t t a l ' a t t i v i t à d i r e v i s i o n e ” . P e r C r e s c e n t i n o è i n o l t r e n e c e s s a r i o “ m a n t e n e r e a p e r t o u n c a n a l e d i d i a l o g o t r a t u t t i g l i a t t o r i d e l l a f i l i e r a " . “ I l p u n t o f o n d a m e n t a l e - a g g i u n g e - s a r à t r o v a r e i l c o r r e t t o p u n t o d i e q u i l i b r i o i n u n a r e g o l a m e n t a z i o n e c h e d o v r à c o n t e m p e r a r e l ' e s i g e n z a d i t u t e l a d e i m e r c a t i e d i t u t e l a d e g l i i n v e s t i t o r i , s e n z a o s t a c o l a r e , n é r a l l e n t a r e , l ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a ” , c o n c l u d e .