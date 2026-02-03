R o m a , 3 f e b ( A d n k r o n o s ) - " S a b a t o m a t t i n a a l l e o r e 1 1 , i n s i e m e a l f i g l i o B o b o e a l s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i A v a n t i P s i V i n c e n z o M a r a i o , i n a u g u r e r e m o p i a z z a l e B e t t i n o C r a x i " . L o d i c e i l s i n d a c o d i B e n e v e n t o C l e m e n t e M a s t e l l a . " D a m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a , p e r p r i m o , g l i r e s i o m a g g i o a d H a m m a m e t . D a S i n d a c o r i t e n g o o p p o r t u n o i l t r i b u t o a d u n o s t a t i s t a l a c u i l e z i o n e è p i e n a m e n t e a t t u a l e , a n c h e n e l l a l u n g i m i r a n t e a z i o n e d i a u t o n o m a e i n t e l l i g e n t e r i v e n d i c a z i o n e d i a u t o n o m i a , e u r o p e i s t a e i t a l i a n a , d a g l i a l l e a t i a m e r i c a n i c h e c o r a g g i o s a m e n t e m i s e i n p r a t i c a , n e l l ' o t t o b r e d e l 1 9 8 5 , a S i g o n e l l a " , p r o s e g u e . " L a s u a e r e d i t à o g g i d i v i e n e a n c h e s i m b o l i c a s u l v e r s a n t e , p i ù c o m p l e s s o , d e l l a v i c e n d a g i u d i z i a r i a : r e c u p e r a r e p i e n a m e n t e l a m e m o r i a d e l p o l i t i c o C r a x i e d e l l a s u a t o c c a n t e v i c e n d a u m a n a f i n o a l l a m o r t e i n e s i l i o , s i g n i f i c a , t a n t o p i ù o r a i n p i e n a t e m p e r i e r e f e r e n d a r i a , u n a l t r o p a s s o a v a n t i s u l l a s t r a d a , n o n p i ù p r o c r a s t i n a b i l e , d e l l ' a r m i s t i z i o t r a p o l i t i c a e m a g i s t r a t u r a " , c o n c l u d e .