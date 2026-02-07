R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i B e n e v e n t o s i a g g i u n g e a l n o v e r o d e i c e n t r i u r b a n i c h e i n I t a l i a r e n d o n o u n t r i b u t o a l n o m e d i B e t t i n o C r a x i . R i n g r a z i o i l s i n d a c o C l e m e n t e M a s t e l l a p e r l a s c e l t a d i i n t i t o l a r e u n p i a z z a l e d e l l a c i t t à a l l a m e m o r i a d i u n u o m o d i p a r t i t o c h e h a m o d e r n i z z a t o i l l i n g u a g g i o d e l l a p o l i t i c a , d i u n r i f o r m i s t a c h e h a s v e c c h i a t o i r i f e r i m e n t i i d e o l o g i c i d e l s o c i a l i s m o , d i u n o s t a t i s t a c h e h a r e s o g r a n d e i l s u o P a e s e s u l l o s c e n a r i o i n t e r n a z i o n a l e " . L o a f f e r m a l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a S t e f a n i a C r a x i , f i g l i a d e l l ' e x p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o . " C r a x i - a g g i u n g e - p a r l a a l n o s t r o t e m p o , t a l i e t a n t e s o n o l e i d e e c h e n e h a n n o i n f o r m a t o l ’ a g i r e p o l i t i c o e g o v e r n a t i v o t u t t o r a f o n t e d i i s p i r a z i o n e p e r o r i e n t a r s i i n q u e s t a f a s e s t o r i c a i m p r e v e d i b i l e . M i a u g u r o c h e s e m p r e p i ù c i t t à s e g u a n o l ’ e s e m p i o d i B e n e v e n t o , c h e a l t r i s i n d a c i c o r a g g i o s i s i u n i s c a n o a M a s t e l l a . A t t e n d o i n q u e s t o s e n s o u n c e n n o d a l s i n d a c o d i M i l a n o , l a c i t t à c h e C r a x i h a p o r t a t o n e l c u o r e f i n o a l s u o u l t i m o g i o r n o d i v i t a ” .