M i l a n o , 0 2 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - “ R i n g r a z i o v o i p e r c i ò c h e f a t e a b i t u a l m e n t e e p e r c i ò c h e a v e t e f a t t o e s t a t e f a c e n d o i n q u e s t a c i r c o s t a n z a ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c o n t r a n d o i m e d i c i d e l l ’ o s p e d a l e N i g u a r d a d i M i l a n o c h e c u r a n o i r a g a z z i r i m a s t i f e r i t i n e l l a t r a g e d i a d i C r a n s - M o n t a n a . I l c a p o d e l l o S t a t o , o g g i n e l c a p o l u o g o l o m b a r d o p e r g l i e v e n t i l e g a t i a l l e O l i m p i a d i d i M i l a n o - C o r t i n a , o l t r e a i m e d i c i h a i n c o n t r a t o i f a m i l i a r i d e i r a g a z z i . “ D e v o n o f a r c e l a . D o b b i a m o r i c o n s e g n a r e l o r o u n a v i t a p i e n a ” , h a a f f e r m a t o M a t t a r e l l a i n c o n t r a n d o i g e n i t o r i d e i r a g a z z i . P o i i l g i r o n e l r e p a r t o . L a v i s i t a è d u r a t a c i r c a 3 0 - 4 0 m i n u t i . " I g e n i t o r i o v v i a m e n t e e r a n o f e l i c i s s i m i " , h a r i f e r i t o a l t e r m i n e l ' a s s e s s o r e a l W e l f a r e d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a , G u i d o B e r t o l a s o , c h e h a a c c o l t o i l c a p o d i S t a t o i n s i e m e a l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l a s t r u t t u r a , A l b e r t o Z o l i . " E ' s t a t o m o l t o e m o z i o n a n t e e m o l t o c o m m o v e n t e - h a a g g i u n t o l ' a s s e s s o r e - p e r c h é l ' u m a n i t à d e l n o s t r o p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a l a c o n o s c o n o t u t t i . E t u t t i i g e n i t o r i s o n o r i m a s t i m o l t o c o l p i t i e t o c c a t i d a l l e s u e p a r o l e e d a l l a v i s i t a c h e s i è p r o l u n g a t a p a r e c c h i o " . M a t t a r e l l a , h a s p i e g a t o B e r t o l a s o , " h a v o l u t o a n c h e i n c o n t r a r e a l c u n i r a g a z z i c h e e r a n o a l C e n t r o u s t i o n i e c h e p o t e v a n o i n c o n t r a r l o , e s i è i n f o r m a t o m o l t o i n d e t t a g l i o s u q u e l l a c h e è l a s i t u a z i o n e d e g l i a l t r i r a g a z z i . H a r i n g r a z i a t o i l p e r s o n a l e s a n i t a r i o , h a f a t t o d e l l e f o t o c o n i m e d i c i , c o n g l i i n f e r m i e r i , c o n i g e n i t o r i . E ' s t a t o u n m o m e n t o d a v v e r o m o l t o i m p o r t a n t e e m o l t o s i g n i f i c a t i v o c h e r i m a r r à a n c h e n e l l a s t o r i a d i q u e s t o o s p e d a l e " . " E ' s t a t a u n a v i s i t a - h a p r o s e g u i t o - p i e n a d i m e s s a g g i , d i s i g n i f i c a t o , d i p a r t e c i p a z i o n e , c h e o v v i a m e n t e h a r e s o t u t t i e n t u s i a s t i . Q u e s t o i n c o n t r o h a c a r i c a t o t u t t o i l p e r s o n a l e , p r o c u r a n d o g r a n d i e m o z i o n i . I g e n i t o r i e r a n o m o l t o c o m m o s s i , h a n n o p a r l a t o c o n i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a c o m e s e f o s s e i l l o r o p a d r e " . " T u t t o - h a s p i e g a t o l ' a s s e s s o r e - è s t a t o m o l t o s p o n t a n e o , m o l t o s i n c e r o . A n c h e l ' i n c o n t r o c o n i m e d i c i e g l i i n f e r m i e r i , a t r a t t i c o m m o v e n t e , p e r c h é i l n o s t r o p r e s i d e n t e o v v i a m e n t e s i è r i v o l t o l o r o c o n p a r o l e d i g r a n d e g r a t i t u d i n e e d i e l o g i o a n o m e d i t u t t i g l i i t a l i a n i i n u n o s p e d a l e d e l l a s a n i t à p u b b l i c a f r a i m i g l i o r i d ' I t a l i a " . I e r i u n 1 8 e n n e s v i z z e r o è d e c e d u t o a l l ' o s p e d a l e d i Z u r i g o a c a u s a d e l l e f e r i t e r i p o r t a t e , p o r t a n d o c o s ì a 4 1 m o r t i i l b i l a n c i o d e l t e r r i b i l e i n c e n d i o s c o p p i a t o n e l l a n o t t e d i C a p o d a n n o n e l b a r L e C o n s t e l l a t i o n .