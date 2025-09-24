R o m a , 2 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ L a C o m m i s s i o n e s u l C o v i d e r a n a t a p e r f a r e l u c e s u l l a g e s t i o n e d e l l a p a n d e m i a , m a s i è t r a s f o r m a t a i n u n o s t r u m e n t o d i p r o p a g a n d a d e l l a d e s t r a , p i e g a t o n o n a l l a v e r i t à m a a l l a r i s c r i t t u r a d e l l a s t o r i a . N o n c i s p a v e n t a n o l e c o n f e r e n z e s t a m p a d i F d i . A n c h e n o i n e o r g a n i z z e r e m o p e r c h é n o n s i a m o p i ù d i f r o n t e s o l o a u n ’ o p e r a z i o n e p o l i t i c a : è o r m a i e v i d e n t e i l t e n t a t i v o d i r i s c r i v e r e l ’ a n d a m e n t o d i q u e i d r a m m a t i c i m e s i . P i e g a n d o l a v e r i t à a l l a p r o p a g a n d a e u s a n d o t e s t i m o n i i n a t t e n d i b i l i e s e n z a c o n t r a d d i t t o r i o " . C o s ì i n u n a n o t a i c o m p o n e n t i P d d e l l a c o m m i s s i o n e C o v i d F r a n c e s c o B o c c i a , Y l e n i a Z a m b i t o , G i a n A n t o n i o G i r e l l i , S i m o n a B o n a f è , P a o l o C i a n i . " Q u e s t a c o m m i s s i o n e n o n r i c o s t r u i s c e , d i s t o r c e . N o n c e r c a v e r i t à , p i e g a i f a t t i a c o n v e n i e n z e e i n t e r e s s i . U t i l i z z a l e a u d i z i o n i c o m e u n a p o r t a g i r e v o l e . T e s t i m o n i c h e v a n n o e t e s t i m o n i c h e v e n g o n o . C h e f a n n o a f f e r m a z i o n i s e n z a c o s t r u t t o , s e n z a f o n d a m e n t o , s e n z a s u p p o r t i p r o b a t o r i . A v o l t e r i s c r i v e n d o l e s e n t e n z e c h e i t r i b u n a l i h a n n o p e r f o r t u n a p r o n u n c i a t o . N o i n o n a c c e t t e r e m o c h e l a t r a g e d i a d e l C o v i d d i v e n t i t e r r e n o d i m a n i p o l a z i o n e . L a s t o r i a s i s c r i v e c o n l e p r o v e e c o n l a r e s p o n s a b i l i t à , n o n c o n t e s t i m o n i d i p a r t e e s o s p e t t i c o s t r u i t i . E l a p r o p a g a n d a n o n h a n u l l a a c h e v e d e r e c o n l a s t o r i a . P r e s t o s i c o m p r e n d e r à c o s a i n t e n d i a m o ” , c o n c l u d e l a n o t a .