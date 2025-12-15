B a r c e l l o n a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - S i è s v o l t a i e r i , p r e s s o i l C e n t e n n i a l P a v i l l i o n d e l l a F i r a M o n t j u i c d i B a r c e l l o n a , l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l C o s t a g l o b a l s u m m i t . L ’ e v e n t o h a a c c o l t o o l t r e 2 . 5 0 0 p a r t e c i p a n t i t r a i m p o r t a n t i p a r t n e r , a g e n t i d i v i a g g i o e o s p i t i d ’ e c c e z i o n e d a t u t t o i l m o n d o . A l l a p r e s e n z a d e l l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o M a r i o Z a n e t t i e d e l t o p m a n a g e m e n t d e l l ’ a z i e n d a , o l t r e c h e d i u n ’ a m p i a r a p p r e s e n t a n z a d i d i p e n d e n t i d e l c u s t o m e r h u b d i B a r c e l l o n a , C o s t a h a p r e s e n t a t o l e n o v i t à p e r i l 2 0 2 6 e c o n f e r m a t o i l s u o r u o l o d i l e a d e r n e l f u t u r o d e l t u r i s m o e s p e r i e n z i a l e . T r e i p i l a s t r i s t r a t e g i c i d e l l a S e a & l a n d w o n d e r p l a t f o r m c h e h a n n o g u i d a t o i l r a c c o n t o d e l l a s t r a t e g i a d i C o s t a n e l c o r s o d e l l a s e r a t a , c o s ì d e c l i n a t i : i t i n e r a r i , c o n d e s t i n a z i o n i e s c l u s i v e , p e r s c o p r i r e l u o g h i i c o n i c i i n m o d i i n e d i t i ; f o o d , c o n u n a g a s t r o n o m i a d ’ e c c e z i o n e c h e t r a s f o r m a l a c u c i n a i n u n v i a g g i o s e n s o r i a l e i n d i m e n t i c a b i l e e f l o t t a , c o n s o l u z i o n i i n n o v a t i v e e s o s t e n i b i l i p e r r e n d e r e o g n i n a v e i l l u o g o p e r f e t t o i n c u i v i v e r e l a m e r a v i g l i a . ( V I D E O ) I l S u m m i t s i è a p e r t o c o n u n v i d e o m e s s a g g i o d i J o s h W e i n s t e i n , c e o d i C a r n i v a l C o r p o r a t i o n & p l c , c h e h a e v i d e n z i a t o i l r u o l o d i C o s t a a l l ’ i n t e r n o d e l l a p i ù g r a n d e c o m p a g n i a d i c r o c i e r e a l i v e l l o g l o b a l e e u n a d e l l e p r i n c i p a l i a z i e n d e n e l s e t t o r e d e i v i a g g i l e i s u r e . C o n u n a f l o t t a c o m b i n a t a d i o l t r e 9 0 n a v i , c h e e f f e t t u a n o 2 2 . 0 0 0 s c a l i i n p i ù d i 8 0 0 p o r t i C a r n i v a l C o r p o r a t i o n & p l c r a p p r e s e n t a i l 4 0 % d e l m e r c a t o c r o c i e r i s t i c o g l o b a l e , p e r u n t o t a l e d i q u a s i 1 3 , 5 m i l i o n i o s p i t i a c c o l t i o g n i a n n o g r a z i e a l l a v o r o c h e d i c i r c a 1 6 0 . 0 0 0 c o l l a b o r a t o r i . I n q u e s t o c o n t e s t o , C o s t a s i c a r a t t e r i z z a g r a z i e a d i t i n e r a r i d i s t i n t i v i ' S e a a n d l a n d ' : u n m o d o i n n o v a t i v o d i s c o p r i r e l e d e s t i n a z i o n i , c h e u n i s c e l e e s p e r i e n z e n e l l e d i v e r s e d e s t i n a z i o n i a m o m e n t i i m m e r s i v i a b o r d o . i l p r i m o p r o g r a m m a d e l s e t t o r e p e r l a d o n a z i o n e d i e c c e d e n z e a l i m e n t a r i e l ’ o t t i m i z z a z i o n e e n e r g e t i c a d e l l e n a v i t r a m i t e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . C o s t a c o n t i n u a s u l p e r c o r s o d e l l ’ i n n o v a z i o n e l u n g o l a r o t t a v e r s o i l f u t u r o d e l t u r i s m o c r o c i e r i s t i c o c o n c r o c i e r e c h e c e l e b r a n o l a m e r a v i g l i a i n o g n i s u a f o r m a , c r e a n d o r i c o r d i d e s t i n a t i a d u r a r e a l u n g o . D o p o i s a l u t i d i b e n v e n u t o , K a r e n L e l l o u c h e , m a n a g i n g d i r e c t o r & s e n i o r p a r t n e r d i B o s t o n C o n s u l t i n g G r o u p ( B C G ) h a p r e s e n t a t o u n o s t u d i o s u l m e r c a t o d e l t u r i s m o , c o n l e u l t i m e t e n d e n z e e c u s t o m e r i n s i g h t s u i c o m p o r t a m e n t i d i v i a g g i o , s u l l e o p p o r t u n i t à d e l s e t t o r e e s u l n u o v o m o d o d i s c e g l i e r e e v i v e r e l e v a c a n z e ; u n q u a d r o c h i a r o d e l c o n t e s t o , c o n d a t i , a s p e t t a t i v e d i q u a l i t à e d e s i d e r i o d i e s p e r i e n z e s i g n i f i c a t i v e . M a r i o Z a n e t t i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i C o s t a C r o c i e r e , h a d e l i n e a t o l a v i s i o n e d e l l a c o m p a g n i a m o s t r a n d o , n o n s o l o c o m e a n t i c i p i l e t e n d e n z e , m a r a p p r e s e n t i i l ' p e r f e c t m a t c h ' d e i t r e n d i n d i v i d u a t i d a l l a r i c e r c a , e s i a l a r i s p o s t a p e r f e t t a a l l e n u o v e e s i g e n z e d e i v i a g g i a t o r i , p e r i q u a l i i l v i a g g i o è c o n n e s s i o n e , s c o p e r t a e d e s p r e s s i o n e p e r s o n a l e . C o s t a r i v o l u z i o n a i l c o n c e t t o d i c r o c i e r a d i v e n t a n d o e x p e r i e n c e p l a t f o r m : i t i n e r a r i e s c l u s i v i , c h e c o m b i n a n o l a m e r a v i g l i a d e l m a r e a l l a s c o p e r t a a u t e n t i c a d e l l a t e r r a , c r e a n d o u n m o d e l l o c h e m e t t e a l c e n t r o e m o z i o n e , p e r s o n a l i z z a z i o n e , i n n o v a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à . “ D a q u a s i 7 8 a n n i - h a d i c h i a r a t o M a r i o Z a n e t t i - i l c a m b i a m e n t o e l a c a p a c i t à d i a n t i c i p a r e i l f u t u r o s o n o p a r t e d e l n o s t r o d n a . O g g i l a s f i d a è c o n t i n u a r e a c r e a r e e s p e r i e n z e d i v i a g g i o m e m o r a b i l i , c h e c o n n e t t o n o m a r e e t e r r a i n u n ’ o f f e r t a u n i c a n e l p a n o r a m a d e l t u r i s m o C o s t a o g g i è u n a p i a t t a f o r m a d i e s p e r i e n z e f l e s s i b i l e e a d a t t i v a , c a p a c e d i c r e a r e i l p r o d o t t o g i u s t o p e r o g n i p u b b l i c o i n b a s e a l l a s t a g i o n e , a l l a d e s t i n a z i o n e e a i d e s i d e r i d i o g n i o s p i t e . Q u e s t o a p p r o c c i o i n t e r c e t t a l e n u o v e g e n e r a z i o n i : i M i l l e n n i a l s , c r e s c i u t i d i t r e p u n t i p e r c e n t u a l i n e g l i u l t i m i t r e a n n i , s c e l g o n o C o s t a p e r i t i n e r a r i e s p e r i e n z i a l i i n l i n e a c o n i l o r o i n t e r e s s i e s t i l i d i v i t a ; m e n t r e l e m i n i - c r o c i e r e s o n o i n c r e s c i t a t r a l a G e n Z , a l l a r i c e r c a d i m i c r o m o m e n t i e p e r c o r s i a l t a m e n t e p e r s o n a l i z z a t i . B a b y B o o m e r s e G e n X a b b r a c c i a n o i l c o n c e t t o d i l o n g e v i t y t r a v e l f a t t o d i p i ù t e m p o , b e n e s s e r e e v i a g g i s i g n i f i c a t i v i , p r e f e r e n d o c r o c i e r e p i ù l u n g h e " . " G r a z i e a g l i i n v e s t i m e n t i - h a s p i e g a t o - s u l l a f l o t t a e s u l p r o d o t t o , e c o n l ’ i n t r o d u z i o n e d e g l i i t i n e r a r i S e a & L a n d , a b b i a m o a m p l i a t o l e p r o p o s t e n e l M e d i t e r r a n e o o r i e n t a l e , o c c i d e n t a l e e n e i f i o r d i n o r v e g e s i , r e g i s t r a n d o u n a c r e s c i t a d i c i r c a 9 p u n t i p e r c e n t u a l i a n n o s u a n n o s u l l ’ i n d i c e d i g r a d i m e n t o c o m p l e s s i v o d e l l a n o s t r a o f f e r t a . I n n o v a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à c o n t i n u a n o a g u i d a r e o g n i s c e l t a : d a l l e s o l u z i o n i i n t r o d o t t e s u C o s t a S m e r a l d a p e r m i g l i o r a r e l ’ e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a , a l l ’ u s o d i t e c n o l o g i e c o m e l ’ I a p e r p e r s o n a l i z z a r e m a g g i o r m e n t e o g n i v i a g g i o , a n c h e p r i m a d e l l a p r e n o t a z i o n e . I l n o s t r o o b i e t t i v o è i n n o v a r e c o n p u r p o s e , c r e a n d o v a l o r e p e r g l i o s p i t i , p e r i p a r t n e r e p e r l e c o m u n i t à c h e c i a c c o l g o n o " . A d a r e c o n c r e t e z z a a l p e r c o r s o e v o l u t i v o d i C o s t a è s t a t o F r a n c e s c o M u g l i a , c h i e f c o m m e r c i a l o f f i c e r & s e n i o r v p , c h e s p i e g a c o m e q u e s t a s t r a t e g i a p a r t a d a u n c o n c e t t o c h i a v e : r e i n v e n t a r e l a v a c a n z a i n c r o c i e r a s i g n i f i c a m e t t e r e l a n a v i g a z i o n e a l c e n t r o , e v o l v e n d o i l c o n c e t t o d i s p o s t a m e n t o t r a p o r t i i n u n ’ e s p e r i e n z a e m o z i o n a l e c h e c o n n e t t e a r m o n i c a m e n t e m a r e e t e r r a c r e a n d o m e r a v i g l i a , c o m e u n t r a m o n t o i n m a r e a p e r t o , u n ’ a l b a s i l e n z i o s a , l a n o t t e c h e a v v o l g e t u t t o . D a q u e s t a i d e a n a s c e l a S e a & l a n d w o n d e r p l a t f o r m , u n a p r o g e t t a z i o n e i n t e g r a t a d i i t i n e r a r i ' s e a & l a n d ' i n c u i l a n a v i g a z i o n e d i v e n t a e s p e r i e n z a m u l t i s e n s o r i a l e g r a z i e a l u o g h i i c o n i c i i n m e z z o a l m a r e d o v e i l t e m p o s i f e r m a e l a m e r a v i g l i a p r e n d e f o r m a , e u n a c u r a t e l a d i e s p e r i e n z e a t e r r a c o s t r u i t e p e r r i s p o n d e r e a l l e d i v e r s e e s i g e n z e d e i n o s t r i c u s t o m e r e f a r v i v e r e i t e r r i t o r i i n m o d o a u t e n t i c o e s o r p r e n d e n t e . " A b b i a m o r e i n v e n t a t o - h a r i c o r d a t o F r a n c e s c o M u g l i a - l a v a c a n z a i n c r o c i e r a t r a s f o r m a n d o l a i n u n ’ e s p e r i e n z a e m o z i o n a l e c h e c o n n e t t e m a r e e t e r r a , i n m o d o i n e d i t o . L a n o s t r a S e a & l a n d w o n d e r p l a t f o r m è u n c o n t i n u u m d i m e r a v i g l i a c h e i n t e g r a i t i n e r a r i , g a s t r o n o m i a e f l o t t a , c o s t r u e n d o l a p e r f e t t a c o n n e s s i o n e t r a c i ò c h e a c c a d e a b o r d o e c i ò c h e a v v i e n e a t e r r a . G l i i t i n e r a r i s e a & l a n d s o n o i l c u o r e d i q u e s t a f i l o s o f i a , c o n m o m e n t i i c o n i c i i n m e z z o a l m a r e e d e s p e r i e n z e a u t e n t i c h e n e l l e d e s t i n a z i o n i , p e n s a t i p e r f a r v i v e r e i l v i a g g i o i n m o d o u n i c o e s o r p r e n d e n t e " . L ’ e v e n t o h a p r o s e g u i t o c o n l a p r e s e n t a z i o n e d e l l e p r i n c i p a l i n o v i t à d e l 2 0 2 6 i n t e m a d i i t i n e r a r i - u n a d e l l e e s p r e s s i o n i p i ù c o n c r e t e d e l l a S e a & l a n d w o n d e r p l a t f o r m - c o n u n a p r o p o s t a r i c c a d i v i a g g i s o r p r e n d e n t i : i t i n e r a r i e s c l u s i v i , u n a n u o v a c o l l e c t i o n d i S e a & l a n d d e s t i n a t i o n s e c r o c i e r e s p e c i a l i , p e r c e l e b r a r e l a m e r a v i g l i a a t t r a v e r s o l a c o n n e s s i o n e c o n l ’ a m b i e n t e . L a p r o s s i m a e s t a t e , C o s t a P a c i f i c a o f f r i r à u n ’ e s p e r i e n z a i c o n i c a n e l M e d i t e r r a n e o O c c i d e n t a l e , u n a S e a d e s t i n a t i o n e m o z i o n a n t e n e l l a b a i a d i G o l f o A r a n c i , d o v e p e r l a p r i m i s s i m a v o l t a g l i o s p i t i p o t r a n n o s b a r c a r e a l t r a m o n t o d i r e t t a m e n t e d a l l a r a d a e r a g g i u n g e r e a b o r d o d i u n ’ e l e g a n t e i m b a r c a z i o n e l e a c q u e c r i s t a l l i n e d i T a v o l a r a p e r u n b a g n o i n d i m e n t i c a b i l e . S e m p r e c o n C o s t a P a c i f i c a , u n o d e i m o m e n t i p i ù a t t e s i s a r à l a c r o c i e r a s p e c i a l e d e d i c a t a a l l ’ e c l i s s i s o l a r e p r e v i s t a a m e t à a g o s t o , u n f e n o m e n o n a t u r a l e s t r a o r d i n a r i o c e l e b r a t o c o n u n a s p e t t a c o l a r e d e s t i n a z i o n e m a r i n a i n m e z z o a l M a r e d e l l e B a l e a r i , d o v e c i e l o e m a r e s i f o n d e r a n n o i n u n e v e n t o e m o z i o n a l e u n i c o . E a t e r r a , l a c o n n e s s i o n e c o n t i n u a c o n e s p e r i e n z e a l t r e t t a n t o i c o n i c h e c o m e u n t o u r i n M e h a r i t r a i p a e s a g g i d i C a s s i s o u n ’ i n d i m e n t i c a b i l e p a s s e g g i a t a i n V e s p a t r a l e s u e v i e p i ù s u g g e s t i v e d i R o m a . U n e s e m p i o d i c o m e , g r a z i e a g l i e s c l u s i v i i t i n e r a r i S e a & L a n d , s t r a o r d i n a r i e v e n t i n a t u r a l i d i v e n t a n o i l p a l c o s c e n i c o i d e a l e p e r o f f r i r e p r o s p e t t i v e i r r i p e t i b i l i . C o s t a F a v o l o s a s a r à p r o t a g o n i s t a i n N o r d E u r o p a c o n u n a p r o p o s t a u n i c a c h e c o m b i n a i d u e f i o r d i p a t r i m o n i o U n e s c o , G e i r a n g e r f j o r d e N æ r ø y f j o r d , e d e s p e r i e n z e a t e r r a s t r a o r d i n a r i e , c o n s e a d e s t i n a t i o n s c o m e l a m e d i t a z i o n e a l l ’ a l b a d a v a n t i a l l e S e t t e S o r e l l e . I n a u t u n n o l a C r o c i e r a d e l C l u b , d e d i c a t a a i s o c i d e l p r o g r a m m a f e d e l t à d i C o s t a , p r o l u n g h e r à l a s t a g i o n e i n N o r d E u r o p a c o n l ’ e s p e r i e n z a m a g i c a d e l l ’ a u r o r a b o r e a l e . N o n m a n c h e r a n n o i t i n e r a r i e s c l u s i v i i n A s i a c o n C o s t a S e r e n a , a i n i z i o e s t a t e e a u t u n n o , c o m e l a c i r c u m n a v i g a z i o n e d e l G i a p p o n e c o n m o m e n t i s c e n o g r a f i c i i n b a i e i c o n i c h e e a p e r i t i v i a l t r a m o n t o , c o m e q u e l l o c h e f a d a s f o n d o a d u n a n u o v a d e s t i n a z i o n e s u l m a r e , c o n i l v u l c a n o S a k u r a j i m a a l l ’ o r i z z o n t e , u n a b i r r a g i a p p o n e s e g h i a c c i a t a i n m a n o e g y o z a a p p e n a p r e p a r a t i . N e i C a r a i b i , c o n C o s t a F a s c i n o s a e C o s t a P a c i f i c a , l a c o m p a g n i a i n t r o d u c e n u o v e e s p e r i e n z e c h e t r a s f o r m a n o i l v i a g g i o i n u n ’ a v v e n t u r a e s c l u s i v a . T r a l e n o v i t à s p i c c a C a b o R o j o , u n a v e r a ' d e s t i n a z i o n e n e l l a d e s t i n a z i o n e ' , c o n u n p o r t o p r o g e t t a t o p e r l e c r o c i e r e e p a e s a g g i c h e f o n d o n o g i u n g l a , d e s e r t o , a c q u e t u r c h e s i e a n t i c h e c a v e , c o n l a p o s s i b i l i t à d i a c c e d e r e a l l a s p i a g g i a p i ù e s c l u s i v a d i B a h í a d e L a s Á g u i l a s . U n ’ e s p e r i e n z a s e n z a p r e c e d e n t i c h e c o n t i n u a c o n l ’ i n a u g u r a z i o n e d i S a m a n à , c h e s e g u e l o s t e s s o c o n c e p t i n n o v a t i v o , i n c e n t r a t o s u e s p e r i e n z e c h e r i d e f i n i s c o n o i l v i a g g i o . L a m a g i a c o n t i n u a s u l m a r e , c o n u n S e a P a r t y s e n s a z i o n a l e n e l l a B a i a d i C a t a l i n a d o v e m u s i c a , a t m o s f e r a e o c e a n o s i f o n d o n o p e r d a r e v i t a a r i c o r d i i n d i m e n t i c a b i l i . A c o m p l e t a r e l ’ o f f e r t a 2 0 2 6 , i n p r i m a v e r a , u n a p r o p o s t a d i m i n i c r o c i e r e d a 3 - 4 g i o r n i n e l M e d i t e r r a n e o , a b o r d o d i C o s t a F a s c i n o s a , p e n s a t e p e r c h i d e s i d e r a v i v e r e l a m e r a v i g l i a d i C o s t a i n u n f o r m a t o p i ù b r e v e , s e n z a r i n u n c i a r e a l l a q u a l i t à e a l l ’ i n t e n s i t à d e l l ’ e s p e r i e n z a . “ L ’ a m p l i a m e n t o d e l n o s t r o p o r t f o l i o c o n i t i n e r a r i i n e d i t i è l a d i m o s t r a z i o n e p i ù e v i d e n t e d e l l a n o s t r a c a p a c i t à d i c r e a r e m e r a v i g l i a c o n p r o p o s t e u n i c h e n e l p a n o r a m a d e l t u r i s m o . C o n t i n u i a m o a i n t r o d u r r e n o v i t à c h e a r r i c c h i s c o n o l ’ e s p e r i e n z a d i v i a g g i o , c o n u n a g a m m a c h e s p a z i a d a l l e m i n i - c r o c i e r e d i p o c h i g i o r n i f i n o a l g i r o d e l m o n d o d i o l t r e 1 3 0 g i o r n i . P r o p o s t e u n i c h e c o m e g l i i t i n e r a r i S e a & L a n d t r a s f o r m a n o o g n i v i a g g i o i n u n c o n t i n u u m e m o z i o n a l e , d o v e l ’ a m b i e n t e d i v e n t a p a r t e i n t e g r a n t e d e l l ’ e s p e r i e n z a . E v e n t i i r r i p e t i b i l i , c o m e l a c r o c i e r a d e d i c a t a a l l ’ e c l i s s i s o l a r e o a l l a m a g i a d e l l ’ a u r o r a b o r e a l e , r a c c o n t a n o l a n o s t r a v o l o n t à d i e s a l t a r e l a b e l l e z z a d e l m o n d o e p o r t a r l a d e n t r o o g n i m o m e n t o d e l l a c r o c i e r a ” , h a a f f e r m a t o L u i g i S t e f a n e l l i , v i c e p r e s i d e n t w o r l d w i d e s a l e s d i C o s t a C r o c i e r e . I l r a c c o n t o p r o s e g u e c o n l ’ e v o l u z i o n e d e l l ’ e s p e r i e n z a g a s t r o n o m i c a f i r m a t a d a g l i c h e f Á n g e l L e ó n , B r u n o B a r b i e r i e H é l è n e D a r r o z e , c h e h a n n o p r e s e n t a t o l a n u o v a e x p e r i e n c e d e l r i s t o r a n t e A r c h i p e l a g o . N a t o n e l 2 0 2 1 c o m e s i m b o l o d i i n n o v a z i o n e n e l m o n d o d e l l ’ a l t a c u c i n a , A r c h i p e l a g o e v o l v e e s i p r e p a r a a s t u p i r e a n c o r a u n a v o l t a . I n p r i m a v e r a d e b u t t e r à c o n u n c o n c e p t e s c l u s i v o : p e r l a p r i m a v o l t a a l m o n d o l e p e r s o n a l i t à d i t r e c h e f s t e l l a t i s i f o n d o n o p e r c r e a r e u n u n i c o m e n u , i s p i r a t o a g l i i t i n e r a r i S e a & L a n d , r e g a l a n d o u n ’ e s p e r i e n z a d i g u s t o i n e d i t a , c h e c o i n v o l g e t u t t i i s e n s i . A r c h i p e l a g o d i v e n t a i n f a t t i u n l u o g o d o v e l a c u c i n a i n c o n t r a l a s c e n o g r a f i a : d o d i c i c a m b i d i s c e n a p e r a l t r e t t a n t e c r e a z i o n i , c o n a t m o s f e r e s t u d i a t e p e r a m p l i f i c a r e i l p i a c e r e d i u n v i a g g i o d i g u s t o s e n z a p r e c e d e n t i e t r a s f o r m a r e l a c e n a i n u n m o m e n t o i m m e r s i v o c o n d i v i s o . I l v i a g g i o c o n t i n u a v e r s o i l c u o r e p u l s a n t e d e l l a p i a t t a f o r m a S e a & l a n d , l a f l o t t a . L e n a v i C o s t a r a p p r e s e n t a n o i l f u l c r o d e l l a s t r a t e g i a d e l l a c o m p a g n i a e s o n o p r o g e t t a t e p e r t r a s f o r m a r e o g n i m o m e n t o a b o r d o i n u n ’ e s p e r i e n z a d i m e r a v i g l i a . D a l 2 0 2 1 s o n o s t a t i i n v e s t i t i o l t r e 2 0 0 m i l i o n i d i e u r o i n u n p i a n o d i r i n n o v a m e n t o c h e h a g i à c o i n v o l t o t u t t e l e u n i t à , c o n l ’ o b i e t t i v o d i a m p l i a r e l e f e a t u r e d e l l e n a v i p i ù a m a t e p e r r e n d e r l e d i s p o n i b i l i s u l l ’ i n t e r a f l o t t a , i n t r o d u r r e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e e s o s t e n i b i l i , c h e m i g l i o r a n o l ’ e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a e a r r i c c h i s c o n o l ’ e s p e r i e n z a , c o m e l e n u o v e a r e e g a s t r o n o m i c h e , i l r e s t y l i n g d e l l e s u i t e e g l i s p a z i o u t d o o r r i d i s e g n a t i . P r o t a g o n i s t a a s s o l u t a d i q u e s t o p e r c o r s o e v o l u t i v o è C o s t a S e r e n a , c h e d o p o i l r e c e n t e r e f i t i n d r y - d o c k d e b u t t a c o m e n a v e P o p , i s p i r a t a a l m o n d o d e g l i d e i , m a n t i e n e l a s u a i d e n t i t à m a l a r e i n t e r p r e t a c o n u n l i n g u a g g i o p o p , f a t t o d i c o l o r i v i v a c i , f o r m e e m a t e r i a l i i n n o v a t i v i . L ’ a t r i o s i t r a s f o r m a i n u n v e r o ' t e m p i o d e l l a l u c e ' , n o n p i ù s e m p l i c e p u n t o d i p a s s a g g i o m a p a l c o s c e n i c o d i l u c e e d e s i g n . T r a l e n u o v e a r e e s p i c c a n o l a p i z z e r i a P u m m i d ’ o r o , d o m i n a t a d a u n g i g a n t e s c o A t l a n t e m o d e r n o c h e s o r r e g g e u n p o m o d o r o ; e S u s h i n o a t C o s t a , d o v e u n a s i r e n a d o r a t a v e g l i a s u l l o c a l e , c o n l e s u e s q u a m e c h e s i f o n d o n o n e l l e p a r e t i c r e a n d o u n e f f e t t o s c e n o g r a f i c o u n i c o . A c o m p l e t a r e l ’ e s p e r i e n z a , u n o S p e a k e a s y s e g r e t o , p r o n t o a s o r p r e n d e r e c o n a t m o s f e r e m i s t e r i o s e e c o c k t a i l d ’ a u t o r e . G i u s e p p e C a r i n o , s e n i o r v i c e p r e s i d e n t S e a - l a n d e x p e r i e n c e o p e r a t i o n s d i C o s t a C r o c i e r e , h a r i c o r d a t o : " A p p e n a c o n c l u s i i r e s t y l i n g d i C o s t a S e r e n a e C o s t a S m e r a l d a , c o n t i n u i a m o a d i n v e s t i r e s u l l a f l o t t a , p i l a s t r o d e l l a s t r a t e g i a S e a a n d l a n d . S t i a m o g i à p r o g e t t a n d o g l i i n t e r v e n t i s u C o s t a T o s c a n a , C o s t a F a v o l o s a e C o s t a P a c i f i c a , c o n n u o v i c o n c e p t p e r l e c a b i n e c o n b a l c o n e , p e r r e n d e r e o g n i n a v e s e m p r e p i ù i n l i n e a c o n i d e s i d e r i d e g l i o s p i t i e f a r v i v e r e l a C o s t a e x p e r i e n c e ” . I n c h i u s u r a , G i o v a n n a L o i , v p m a r k e t i n g & d i r e c t s a l e s d i C o s t a C r o c i e r e , p o r t a s u l p a l c o l a s t r a t e g i a d i b r a n d c o m e g e n e r a t o r e d i d o m a n d a e v a l o r e , u n i n v e s t i m e n t o c o n t i n u o i n c r e a t i v i t à e i n n o v a z i o n e p e r p o r t a r e l e p e r s o n e l à d o v e a c c a d e l a m e r a v i g l i a . L a W o n d e r p l a t f o r m p r e n d e v i t a i n u n m a s h - u p d i c a m p a g n e d a i d i v e r s i P a e s i , d i m o s t r a n d o c o m e u n ’ i d e a g l o b a l e p o s s a t r a s f o r m a r s i i n e m o z i o n e l o c a l e e c o n q u i s t a r e p r e m i e r i c o n o s c i m e n t i . P o i l o s g u a r d o s i a p r e s u l n u o v o s c e n a r i o d i g i t a l e , d o v e C o s t a d i v e n t a p r o t a g o n i s t a n e l m o n d o d e l l ’ A I s e a r c h , n e l l ’ e c o s i s t e m a v i d e o e n e i s o c i a l n a t i v i , c o n u n a n a r r a z i o n e s e m p l i c e e v i c i n a a l l e p e r s o n e . I n f i n e , i l v i a g g i o e n t r a n e l c u o r e d e l l a t e c n o l o g i a c o n u n a p p r o c c i o A I - d r i v e n , d a t a - d r i v e n e p a r t n e r - d r i v e n c h e , g r a z i e a c d p ( c u s t o m e r d a t a p l a t f o r m ) , j o u r n e y o m n i c a n a l e e p e r s o n a l i z z a z i o n e , t r a s f o r m a i d a t i i n e s p e r i e n z e c o n c r e t e e c o n v e r s i o n i . " I s p i r a r e , e s s e r e v i s i b i l i e p e r s o n a l i z z a r e : è c o s ì c h e C o s t a r i d e f i n i s c e l a c o m u n i c a z i o n e v e r s o i l c l i e n t e . M o s t r i a m o l a W o n d e r p l a t f o r m i n a z i o n e c o n c r e a t i v i t à c h e e m o z i o n a , c o n q u i s t i a m o s p a z i o n e i n u o v i s c e n a r i d i g i t a l i – d a l l ’ A I s e a r c h a i s o c i a l n a t i v i – e t r a s f o r m i a m o i d a t i i n e s p e r i e n z e c o n c r e t e g r a z i e a t e c n o l o g i a e p e r s o n a l i z z a z i o n e . U n a p p r o c c i o i n n o v a t i v o c h e g e n e r a d o m a n d a , v a l o r e e m e r a v i g l i a " , c o n c l u d e G i o v a n n a L o i , v p m a r k e t i n g & d i r e c t s a l e s d i C o s t a C r o c i e r e . I l C o s t a g l o b a l s u m m i t 2 0 2 6 è s t a t o p r e s e n t a t o d a M a n e l F u e n t e s , n o t o p r e s e n t a t o r e t e l e v i s i v o e g i o r n a l i s t a s p a g n o l o , c h e h a a c c o m p a g n a t o i l p u b b l i c o i n u n v i a g g i o t r a i n n o v a z i o n e e m e r a v i g l i a . L ’ e v e n t o s i è i n f i n e c o n c l u s o c o n u n o s h o w o n i r i c o d i d a n z a c o n t e m p o r a n e a e a r t e c i r c e n s e f i r m a t o d a l l a c o m p a g n i a S a l t , i s p i r a t o a l t e m a s e a a n d l a n d w o n d e r e x p e r i e n c e . U n f i n a l e c h e t r a s f o r m a i l p a l c o i n u n u n i v e r s o d i e m o z i o n i , c e l e b r a n d o l a c a p a c i t à d i C o s t a d i s t u p i r e e c o i n v o l g e r e .