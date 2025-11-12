R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " E ' n e c e s s a r i o c r e a r e l e c o n d i z i o n i a f f i n c h é v e n g a s o s t e n u t a l ' i n n o v a z i o n e d e l l a r i c e r c a : d o b b i a m o a f f r o n t a r e l e s f i d e d i o g g i c o n i n u o v i s t r u m e n t i c h e a b b i a m o a d i s p o s i z i o n e ; d o b b i a m o g a r a n t i r e l ' a c c e s s o a l l e c u r e a i n o s t r i c o n c i t t a d i n i i n m o d o u n i f o r m e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . I l g r a n d e i n v e s t i m e n t o s u l l a t e l e m e d i c i n a " , p r e v i s t o d a l P n r r , " c i p e r m e t t e r à l a g e s t i o n e d i a l c u n e p a t o l o g i e c r o n i c h e " . C o s ì A n d r e a C o s t a , e s p e r t o d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e p e r l ' a t t u a z i o n e d e l P n r r , i n t e r v e n e n d o i n o c c a s i o n e d e l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a d e d i c a t o a ' U n a n u o v a g o v e r n a n c e p e r l ' A l z h e i m e r ' , o g g i u n S e n a t o . D u r a n t e l ' a p p u n t a m e n t o è s t a t a p r e s e n t a t a l ' i n i z i a t i v a d i u n ' i n d a g i n e c o n o s c i t i v a s u l l o s t a t o d e l l a r e t e n a z i o n a l e A l z h e i m e r p e r v e r i f i c a r e i l g r a d o d i p r o n t e z z a d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e n e l l a p r e s a i n c a r i c o d e i p a z i e n t i e p e r o r i e n t a r e f u t u r i i n t e r v e n t i l e g i s l a t i v i . S o s t e n e r e l ' i n n o v a z i o n e d e l l a r i c e r c a è p e r C o s t a è " u n a g r a n d e s f i d a , m a a n c h e u n a g r a n d e o p p o r t u n i t à - s o t t o l i n e a - e l a s a p r e m o c o g l i e r e s e o g n u n o p o t r à p o r t a r e i l p r o p r i o c o n t r i b u t o . Q u e s t i e v e n t i s o n o i m p o r t a n t i , p e r c h é a p r o n o a l c o n f r o n t o e a l l a c o n d i v i s i o n e . L a r e s p o n s a b i l i t à d e l l e s c e l t e s p e t t a a l l a p o l i t i c a , m a l e s c e l t e m i g l i o r i s o n o q u e l l e c h e a r r i v a n o a v a l l e d i p e r c o r s i c o n d i v i s i " .