R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " M i s o n o c h i e s t a i l p e r c h é d i q u e s t o v o s t r o r i c o n o s c i m e n t o , d i c u i s o n o o n o r a t a , e c o s a a v e s s e r o i n c o m u n e i n o s t r i r i s p e t t i v i m e s t i e r i . H o p e n s a t o a l l ' e m p a t i a , a l l a n e c e s s i t à d i m e t t e r s i n e i p a n n i d e l l ' a l t r o . N e l m i o l a v o r o è u n p u n t o d i p a r t e n z a o b b l i g a t o , i m p r e s c i n d i b i l e . B i s o g n a o s s e r v a r e , c o m p r e n d e r e , a s c o l t a r e . C i s i i m m e d e s i m a , p e r e s s e r e c r e d i b i l i e c o n v i n c e n t i , m a è f i n z i o n e , a u n c e r t o p u n t o s i e s c e d a l p e r s o n a g g i o . N e l v o s t r o l a v o r o , s p e c i e i n q u e l l o d i c h i c u r a e a s s i s t e , l ' e m p a t i a è u g u a l m e n t e i m p r e s c i n d i b i l e , c o n l a d i f f e r e n z a s o s t a n z i a l e c h e n o n s i t r a t t a d i u n e s e r c i z i o d i s t i l e , è l a v i t a v e r a " . L o h a d e t t o l ' a t t r i c e e r e g i s t a P a o l a C o r t e l l e s i , p a r l a n d o o g g i d a l p a l c o d e l l ' A u d i t o r i u m ' E n n i o M o r r i c o n e ' d e l l a F a c o l t à d i L e t t e r e d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a d i c o n s e g n a d e l d o t t o r a t o h o n o r i s c a u s a i n S c i e n z e i n f e r m i e r i s t i c h e e s a n i t à p u b b l i c a . " R i c e v o q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o p e r a v e r c r i t i c a t o , a t t r a v e r s o i m i e i l a v o r i , l a d i s c r i m i n a z i o n e d i g e n e r e c o m e n a r r a z i o n e s t o r i c a - p r o s e g u e C o r t e l l e s i - L a d i s c r i m i n a z i o n e n o n è s o l o u n f a t t o s o c i a l e o p o l i t i c o , è u n a c o s t r u z i o n e c u l t u r a l e t r a m a n d a t a n e i l i b r i , n e l l e p a r o l e , n e l l ' i n d i f f e r e n z a , n e i m o d e l l i c h e c i v e n g o n o i m p o s t i s i n d a l l ' i n f a n z i a . D o b b i a m o s m o n t a r e q u e s t a n a r r a z i o n e - a f f e r m a - P o s s i a m o m e t t e r c i i n g i o c o p e r l a d i f e s a d e i d i r i t t i d e l l e d o n n e , d e l l e b a m b i n e e d e l l e a d o l e s c e n t i , p e r c h é s a p p i a m o c o s a s i g n i f i c h i c r e s c e r e c o n a d d o s s o a s p e t t a t i v e c h e n o n a b b i a m o s c e l t o , e s a p p i a m o q u a n t o s i a u r g e n t e c h e o g n i b a m b i n a p o s s a v e d e r s i r a p p r e s e n t a t a c o m e s o g g e t t o d i d i r i t t i e n o n c o m e o g g e t t o d i g i u d i z i " . I l c a m m i n o v e r s o l ' e l i m i n a z i o n e d e l l e d i s u g u a g l i a n z e e d e l l e d i s c r i m i n a z i o n i d i g e n e r e , c o n t i n u a l ' a t t r i c e e r e g i s t a , " t r o v a i n q u e s t a s e d e p r e s t i g i o s a , n e i l u o g h i d e l s a p e r e , d e l l ' e d u c a z i o n e e d e l l a c u r a a l l e a t i e a l l e a t e . C o n s i d e r o q u e s t a o n o r i f i c e n z a n o n s o l o u n p r e m i o a l l ' i m p e g n o , m a a n c h e c o m e u n s e g n o c h e l ' i m p e g n o c o l l e t t i v o p u ò c a m b i a r e l e c o s e " . Q u i n d i l a d e d i c a " a l l e c o l l e g h e e a i c o l l e g h i a r t i s t i , n e g l i u l t i m i t e m p i i n g i u s t a m e n t e v i l i p e s i , e a c h i , c o m e v o i , c o n t i n u a a c r e d e r e c h e l a p a r o l a , g l i e s e m p i e l e s t o r i e p o s s a n o d i v e n t a r e s t r u m e n t i d i t r a s f o r m a z i o n e s o c i a l e " . I n m e r i t o a l s u o p e r c o r s o d i f o r m a z i o n e a c c a d e m i c a e s u l c a m p o , C o r t e l l e s i r a c c o n t a c h e d a g i o v a n e n o n h a c o n s e g u i t o l a l a u r e a , " h o i n t e r r o t t o g l i s t u d i u n i v e r s i t a r i i n L e t t e r e e f i l o s o f i a a m e t à d e l p e r c o r s o , p e r s t u d i a r e t e a t r o . M i p i a c e v a t a n t o f a r r i d e r e - s p i e g a - c o s ì h o i n i z i a t o a l a v o r a r e c o m e c o m i c a . N e g l i a n n i h o p o t u t o d e c l i n a r e q u e s t o l a v o r o i n t a n t i m o d i e s u p a l c o s c e n i c i d i v e r s i . H o a v u t o m o l t e s o d d i s f a z i o n i p r o f e s s i o n a l i , l a p i ù i m p o r t a n t e d e l l e q u a l i è s t a t a l a l i b e r t à d i s c r i v e r e l e s t o r i e c h e m i s t a v a n o a c u o r e e s e n t i r m i r e s p o n s a b i l e d e l l e e m o z i o n i d i c h i l e g u a r d a " . I n o l t r e , " h o a v u t o m o d o d i v i s i t a r e p i ù v o l t e , s u i n v i t o d e l p e r s o n a l e m e d i c o , r e p a r t i p e d i a t r i c i . L a p r i m a v o l t a - r i c o r d a - p r i m a d i e n t r a r e , h o s b i r c i a t o n e l l a s t a n z a e m i s o n o b l o c c a t a s u l l a s o g l i a p i e t r i f i c a t a , a s s a l i t a d a u n s e n s o d i i m p o t e n z a e s e n t e n d o m i m o l t o i n o p p o r t u n a . C ' è p o c o d a r i d e r e i n q u e i r e p a r t i . E p p u r e , c h i c i l a v o r a , l a s c i a q u o t i d i a n a m e n t e a c a s a l e d i f f i c o l t à d e l l a p r o p r i a v i t a p e r d e d i c a r s i a g l i a l t r i . L a c a p o s a l a c h e m i a c c o m p a g n a v a - r a c c o n t a - v e d e n d o m i i n d i f f i c o l t à , m i h a s t r e t t o l e s p a l l e e c o n l a v o c e g e n t i l e d e l l ' e s p e r i e n z a h a p r o n u n c i a t o i l m a n t r a d i a r t i s t i e s a l t i m b a n c h i , q u e l l o c h e t u t t i c o n o s c o n o e c h e q u a l c u n o u s a a n c h e a s p r o p o s i t o , m a c h e i n q u e l m o m e n t o e r a c a r i c o d e l s u o s i g n i f i c a t o p i ù b e l l o : ' T h e s h o w m u s t g o o n ' . S o n o e n t r a t a n e l l a s t a n z a e h o d a t o i l m a s s i m o , p e r c i ò c h e m i c o m p e t e . H o c e r c a t o d i e s s e r e l a m i g l i o r e b u f f o n a d i s e m p r e . A v e r s t r a p p a t o q u e l s o r r i s o , l ì d e n t r o , n o n h a r i s o l t o n i e n t e , n o n h a c a m b i a t o l e c o s e , m a f o r s e h a r a p p r e s e n t a t o u n a t t i m o d i s o l l i e v o . C i s o n o l u o g h i - c o n c l u d e - i n c u i s i l a v o r a a n c h e p e r g l i i s t a n t i " .