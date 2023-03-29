ROMA - Arriveranno oggi all’aeroporto di Fiumicino, con un volo proveniente da Beirut, 58 rifugiati siriani che hanno vissuto a lungo nei campi profughi del Libano o in alloggi precari nella periferia di Beirut.

Si tratta di nuclei familiari che negli ultimi mesi hanno sofferto un pesante peggioramento delle loro condizioni di vita per la grave crisi politica, economica e sociale che attraversa il paese.

Tra di loro 24 minori che, a causa della situazione delle famiglie, non potevano frequentare la scuola, e alcuni che hanno bisogno di cure mediche urgenti. Il loro ingresso in Italia è reso possibile grazie ai corridoi umanitari promossi da Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Tavola Valdese, in accordo coi Ministeri dell’Interno e degli Esteri, che dal febbraio 2016 hanno portato in salvo nel nostro Paese, solo dal Libano, 2.486 persone.

Complessivamente in Europa con i corridoi umanitari sono giunti oltre 6mila rifugiati.

Le storie di chi è già arrivato dimostrano che è possibile non solo salvare chi rischia di cadere nelle mani dei trafficanti di uomini, ma anche avviare percorsi di integrazione.

In un tempo in cui salvare vite umane appare sempre più urgente, come ricordato anche da Papa Francesco nella recente udienza ai rifugiati arrivati grazie ai corridoi umanitari, il modello avviato da Sant’Egidio e Chiese protestanti, poi replicato anche con altre associazioni, ha visto invece crescere la solidarietà, grazie alla generosità di tanti italiani – alcuni dei quali hanno anche offerto le loro case per l’ospitalità – e al loro impegno volontario e gratuito. I nuclei familiari in arrivo saranno accolti in diverse regioni italiane e avviati ad un percorso di integrazione: per i minori attraverso l’immediata iscrizione a scuola, per gli adulti con l’apprendimento della lingua italiana e, una volta ottenuto lo status di rifugiato, l’inserimento nel mondo del lavoro. Di fondamentale importanza continua a rivelarsi l’attività portata avanti dal Sovrano Militare Ordine di Malta, per quanto riguarda l’assistenza alle popolazioni in difficoltà. A Topoľčany, in Slovacchia, è stato inaugurato un nuovo centro comunitario dell’Ordine di Malta dedicato al sostegno della comunità Rom locale. La struttura, ricavata dalla riqualificazione di un ex zuccherificio, offrirà ogni giorno attività educative e sociali per bambini, madri e donne in gravidanza, oltre a consulenza e iniziative culturali aperte a tutti i residenti.

Il centro mira a favorire l’integrazione dei Rom, che nella città sono circa mille, puntando su istruzione, supporto familiare e dialogo interculturale. Il progetto, sostenuto dal Governo slovacco e dal Global Fund for Forgotten People, è il secondo centro comunitario dell’Ordine nel Paese. Le attività entreranno a pieno regime nel 2024. Da evidenziare ancora una volta l’attività proficua che lo SMOM conduce nelle aree di crisi a causa del conflitto tra Russia e Ucraina, una corsa contro il tempo basata sulla solidarietà di quelle persone che ogni giorno scelgono l’Ordine di Malta per compiere buone azioni a favore di chi è in difficoltà.

Oggi arriveranno anche 15 richiedenti asilo dai campi della Grecia, nuclei familiari numerosi e singoli, alcuni in gravi condizione di salute, provenienti da Iraq, Somalia e Congo. Con questo arrivo si completa la quota fissata nel protocollo di intesa tra Sant’Egidio e il governo italiano, che ha consentito l’arrivo con i corridoi umanitari a 300 persone, a cui si aggiungono 70 persone portate in salvo a seguito dei viaggi di Papa Francesco a Lesbo.

* La Decisione di pubblicizzare in maniera incisiva le opere di assistenza del Sovrano Militare Ordine di Malta è legata a semplice presa di coscienza dell’ottimo lavoro che da sempre i volontari SMOM portano avanti nei teatri più complessi su scala internazionale. La nostra intenzione è quella di favorire in ogni modo le attività che il Sovrano Militare Ordine di Malta porta avanti in Ucraina, con dedizione e grande impegno, in occasione del conflitto in corso. Riconosciamo nei volontari SMOM un esercito di persone comuni dai grandi valori umani, che con le loro opere possono fare la differenza anche in contesti veramente critici. Rinnoviamo l’invito a sostenere lo SMOM attraverso la raccolta di generi alimentari non deperibili e farmaci (per la raccolta nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Toscana, scrivere all’indirizzo aiutiucraina@granprioratodiroma.org) e attraverso oblazioni in denaro con versamenti sul conto corrente intestato a SMOM Gran Priorato di Roma, IBAN: IBAN: IT04 G030 6909 6061 0000 0118944 Causale: “emergenza Ucraina”.