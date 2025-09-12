M a n t o v a , 1 2 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ a p p r o v v i g i o n a m e n t o d i l e g n o è s t a t o i m p a t t a t o d a l l a s i t u a z i o n e g e o p o l i t i c a e c l i m a t i c a , p e n s i a m o a l l a t e m p e s t a V a i a , a l l a g u e r r a i n U c r a i n a , a l l e s a n z i o n i a R u s s i a e B i e l o r u s s i a . Q u e s t i e v e n t i h a n n o p o r t a t o d e l l e r i p e r c u s s i o n i d i r e t t e e i m p o r t a n t i s u l m e r c a t o d e l l e g n o e u r o p e o , s i a i n t e r m i n i d i d i s p o n i b i l i t à d i m a t e r i a p r i m a s i a d i p r e z z i . T u t t o c i ò h a a v u t o u n r i f l e s s o d i r e t t o a n c h e s u l n o s t r o P a e s e ” . S o n o l e p a r o l e d i P i e r m a r i a C o r o n a , d i r e t t o r e d e l C e n t r o d i r i c e r c a F o r e s t e e L e g n o d e l C r e a , a l c o n v e g n o ‘ I l f u t u r o d e l m o n d o l e g n o : e c o n o m i a c i r c o l a r e e r i s o r s e f o r e s t a l i ’ a M a n t o v a , o r g a n i z z a t o d a R i l e g n o e C o n l e g n o . “ L a n e c e s s i t à c h e s i a v v e r t e a l i v e l l o e u r o p e o d i p o t e r a u m e n t a r e ” i v o l u m i d i p r o d u z i o n e d i l e g n o “ r i c h i e d e i n v e s t i m e n t i e t e m p i l u n g h i - s p i e g a - I l s e t t o r e f o r e s t a l e h a t e m p i p a r t i c o l a r m e n t e l u n g h i , l e g a t i a i c i c l i n a t u r a l i d i c r e s c i t a d e g l i a l b e r i ” , d u n q u e s e r v e t e m p o p e r “ a u m e n t a r e i l p r o p r i o g r a d o d i a u t o s u f f i c i e n z a ” . “ A s e c o n d a d e l l e f o n t i i n f o r m a t i v e , n e l n o s t r o P a e s e u t i l i z z i a m o d a l 2 0 a l 4 0 % d i q u e l l o c h e è l ’ a c c r e s c i m e n t o n a t u r a l e d e l l e r i s o r s e b o s c h i v e . I n o s t r i b o s c h i n e l l ' u l t i m o s e c o l o h a n n o a v u t o u n i n c r e m e n t o d i q u a l i t à a m b i e n t a l e p a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e - p r e c i s a C o r o n a - e a b b i a m o i n f a t t i q u a s i r a d d o p p i a t o l a s u p e r f i c i e f o r e s t a l e n a z i o n a l e , c o s ì c o m e è d u p l i c a t a l a q u a n t i t à d i b i o m a s s a p e r u n i t à d i s u p e r f i c i e . Q u e s t a p e r c e n t u a l e d i u t i l i z z o c o r r i s p o n d e a c i r c a 1 5 m i l i o n i d i m e t r i c u b i d i m a t e r i a l e , i l 7 0 % c i r c a d e l q u a l e è u t i l i z z a t o p e r f i n i b i o e n e r g e t i c i . I l n o s t r o P a e s e h a b i s o g n o o g n i a n n o d i u n v o l u m e d i m a t e r i a p r i m a l e g n o s a s u p e r i o r e a i 5 0 m i l i o n i d i m e t r i c u b i p e r t u t t e l e f i l i e r e p r o d u t t i v e . S i a m o u n ’ e c c e l l e n z a n e l r i c i c l o e r i u s o d e l l e g n o , u n a p r a t i c a c h e v a l e c i r c a 1 0 m i l i o n i d i m e t r i c u b i d i v o l u m e e q u i v a l e n t e , p e r ò i l r e s t a n t e 7 0 % c i r c a d e l f a b b i s o g n o l o d o b b i a m o i m p o r t a r e ” . “ N e g l i u l t i m i a n n i n o n a b b i a m o a v u t o u n i n c r e m e n t o s i g n i f i c a t i v o d e l l ' a p p r o v v i g i o n a m e n t o d i m a t e r i a p r i m a l e g n o s a n a z i o n a l e i n t e r m i n i o r d i n a r i - c o n c l u d e - A b b i a m o s u b i t o a n c h e l ’ i m p a t t o d e l l ’ e v e n t o V a i a , c h e h a c o m p o r t a t o l ’ i m m i s s i o n e s u l m e r c a t o d i u n a g r a n d e q u a n t i t à d i m a t e r i a l e c o n s e r i e p r o b l e m a t i c h e , p r o s e g u i t e c o n i l s u c c e s s i v o a t t a c c o d e g l i s c o l i t i d i ( p i c c o l i c o l e o t t e r i p a r a s s i t i c h e s i a n n i d a n o s o t t o l a c o r t e c c i a e n e l l e g n o d e g l i a l b e r i n d r ) . S a p e v a m o c h e u n a v o l t a p a s s a t a l a t e m p e s t a a v r e m m o a v u t o i l p r o b l e m a d i q u e s t i i n s e t t i m a l ’ e f f e t t o è s t a t o d i m o l t o s u p e r i o r e a q u e l l o c h e c i s i a s p e t t a v a . L e v a l l i d e l l a L o m b a r d i a m a a n c h e q u e l l e d e l T r e n t i n o c i d i c o n o i n f a t t i c h e l ’ i m p a t t o è s t a t o d o p p i o r i s p e t t o a l p r e v i s t o ” .