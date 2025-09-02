R o m a , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - P e r l a p r i m a v o l t a i n I t a l i a , d u e s i s t e m i a u t o n o m i d i g e s t i o n e d e g l i i m b a l l a g g i s i a l l e a n o p e r o f f r i r e a l l e a z i e n d e d e l s e t t o r e b e v e r a g e u n s e r v i z i o c o n g i u n t o p e r i l r e c u p e r o , i l r i c i c l o e i l r i u s o , e s t e s o n o n s o l o a l l e b o t t i g l i e i n P e t , m a a n c h e a l f i l m i n p l a s t i c a c h e l e a v v o l g e n e i f a r d e l l i e c o p r e i p a l l e t u t i l i z z a t i n e l t r a s p o r t o . L ’ a c c o r d o s p e r i m e n t a l e p r e v e d e c h e C o r i p e t - c o n s o r z i o r i c o n o s c i u t o p e r l a g e s t i o n e e i l r i c i c l o d e g l i i m b a l l a g g i i n P e t ( p o l i e t i l e n e t e r e f t a l a t o ) p e r l i q u i d i a l i m e n t a r i - n e l p i e n o r i s p e t t o d e l l ’ a u t o n o m i a i n d u s t r i a l e e c o m m e r c i a l e d e l l e s i n g o l e i m p r e s e c o n s o r z i a t e , s e g n a l i a q u e s t e u l t i m e l a p o s s i b i l i t à d i u t i l i z z a r e i l f i l m r i c i c l a t o f o r n i t o d a P . A . R . I . - s i s t e m a v o l o n t a r i o p e r i l r e c u p e r o d e l f i l m f l e s s i b i l e i n L d p e ( p o l i e t i l e n e a b a s s a d e n s i t à ) - . P . A . R . I . , d a p a r t e s u a , s i r e n d e d i s p o n i b i l e a f o r n i r e f i l m c o n u n c o n t e n u t o m i n i m o d e l 5 0 % d i p l a s t i c a r i c i c l a t a p o s t - c o n s u m o , c o n p o s s i b i l i t à d i a r r i v a r e f i n o a l 9 0 % , g a r a n t e n d o i l r i c i c l o d i a l m e n o i l 6 0 % d e g l i i m b a l l a g g i i m m e s s i s u l m e r c a t o . L ’ i n t e s a n a s c e d a l l a v o l o n t à d i d a r e n u o v o i m p u l s o a l p r i n c i p i o d e l l a r e s p o n s a b i l i t à e s t e s a d e l p r o d u t t o r e ( E p r - E x t e n d e d P r o d u c e r R e s p o n s i b i l i t y ) i n t r o d o t t o a l i v e l l o e u r o p e o e r e c e p i t o i n I t a l i a d a l d e c r e t o l e g i s l a t i v o 1 5 2 / 2 0 0 6 , c h e a t t r i b u i s c e a l l e i m p r e s e l ’ o n e r e e l a f a c o l t à d i o r g a n i z z a r e a u t o n o m a m e n t e l a g e s t i o n e d e l f i n e v i t a d e g l i i m b a l l a g g i i m m e s s i s u l m e r c a t o , a n c h e a t t r a v e r s o s i s t e m i a l t e r n a t i v i r i s p e t t o a i c o n s o r z i d i f i l i e r a t r a d i z i o n a l i . L a s p e r i m e n t a z i o n e p e r m e t t e r à d i i n t e g r a r e l a f i l i e r a “ b o t t l e - t o - b o t t l e ” d i C o r i p e t - c h e g i à d a i n i z i o a n n o g a r a n t i s c e a i p r o p r i s o c i l ’ i m p i e g o d e l 2 5 % d i R p e t r i c i c l a t o - c o n q u e l l a d i P . A . R . I . , v a l o r i z z a n d o a n c h e i l f i l m u t i l i z z a t o p e r i f a r d e l l i e i c a p p u c c i c o p r i p a l l e t . I n q u e s t o m o d o l e i m p r e s e c o n s o r z i a t e p o t r a n n o c o n t a r e s u u n s i s t e m a e f f i c i e n t e e t r a s p a r e n t e p e r l a g e s t i o n e d e l l ’ i n t e r o s i s t e m a d i c o n f e z i o n a m e n t o i n p l a s t i c a , d a l l ’ i m b a l l o p r i m a r i o a q u e l l o t e r z i a r i o . N e l 2 0 2 4 C o r i p e t – c h e c o n s o r z i a i p r i n c i p a l i m a r c h i i t a l i a n i d i a c q u e m i n e r a l i e s o f t d r i n k - h a r a c c o l t o o l t r e 1 6 5 m i l a t o n n e l l a t e d i b o t t i g l i e P e t , p a r i a o l t r e l a m e t à d e l l ’ i m m e s s o a c o n s u m o n a z i o n a l e . “ L ’ a c c o r d o c o n C o r i p e t c i p e r m e t t e d i e s t e n d e r e u l t e r i o r m e n t e i p r i n c i p i d e l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e a n c h e p e r g l i i m b a l l a g g i s e c o n d a r i e t e r z i a r i , v a l o r i z z a n d o l ’ i n t e g r a z i o n e v e r t i c a l e d e l l a f i l i e r a e l a r i g e n e r a z i o n e d i b o t t i g l i e e f i l m p o t e n z i a l m e n t e a l l ’ i n f i n i t o ” , s p i e g a M i c h e l e P e t r o n e , r e s p o n s a b i l e d i P . A . R . I . e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i A l i p l a s t , l a s o c i e t à d e l G r u p p o H e r a c h e h a i l s v i l u p p a t o i l s i s t e m a . “ Q u e s t a i n i z i a t i v a r a p p r e s e n t a u n p a s s o c o n c r e t o n e l l a d i r e z i o n e i n d i c a t a d a l l a n o r m a t i v a e u r o p e a , d a l l a d i r e t t i v a s u l l a p l a s t i c a m o n o u s o ( S u p , S i n g l e U s e P l a s t i c s ) a l n u o v o R e g o l a m e n t o i m b a l l a g g i ( P p w r , P a c k a g i n g a n d P a c k a g i n g W a s t e R e g u l a t i o n ) a p p r o v a t o l o s c o r s o g e n n a i o » , c o m m e n t a C o r r a d o D e n t i s , p r e s i d e n t e d i C o r i p e t . “ C o m e c o n s o r z i o , c o n t i n u i a m o a p r o m u o v e r e s o l u z i o n i o p e r a t i v e r e p l i c a b i l i e p i e n a m e n t e a d e r e n t i a g l i o b i e t t i v i c o m u n i t a r i d i r i c i c l o e s o s t e n i b i l i t à ” . L a f a s e s p e r i m e n t a l e , v a l i d a f i n o a l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 8 , p r e v e d e u n m o n i t o r a g g i o c o n t i n u o d e l l e p e r f o r m a n c e a m b i e n t a l i , t e c n i c h e e i n d u s t r i a l i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r i n n o v a r e l ’ a c c o r d o e d e f i n i r e u n m o d e l l o r e p l i c a b i l e a n c h e i n a l t r i s e t t o r i p r o d u t t i v i .