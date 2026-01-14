R o m a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - C o r i p e t p a r t e c i p a a M a r c a b y B o l o g n a F i e r e , 1 4 e 1 5 g e n n a i o 2 0 2 6 , n e l l ’ a m b i t o d e l l a 2 2 e s i m a e d i z i o n e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e d e d i c a t a a l l a M a r c a d e l D i s t r i b u t o r e , c o n u n a p p u n t a m e n t o d i a p p r o f o n d i m e n t o s u l r i c i c l o d e l P e t e s u l m o d e l l o B o t t l e t o B o t t l e . I l 1 5 g e n n a i o , a l l e 1 0 . 3 0 , p r e s s o l a M a r c a T e c h A r e n a ( P a d i g l i o n e 1 9 ) s i t e r r à i l C o r i P e t t a l k s , i n c o n t r o m o d e r a t o d a l l a g i o r n a l i s t a C r i s t i n a L a z z a t i , d e d i c a t o a l t e m a B o t t l e t o B o t t l e 2 0 3 0 c o n u n f o c u s s u d a t i , q u a l i t à e s i c u r e z z a d e l P e t r i c i c l a t o n e l l a n u o v a f a s e d i s v i l u p p o d e l l e f i l i e r e c i r c o l a r i . A l c e n t r o d e i l a v o r i l e s f i d e d e l c i c l o c h i u s o e g l i a s p e t t i l e g a t i a l l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e d e g l i i m b a l l a g g i i n P e t . G i u s e p p e D a d a , c h i m i c o d e l c o n s o r z i o , p r e s e n t e r à u n ’ a n t e p r i m a d e l d o t t o r a t o d i r i c e r c a d e d i c a t o a l l e m e t o d o l o g i e d i v a l u t a z i o n e d e l l a q u a l i t à e s i c u r e z z a d e l P e t r i c i c l a t o d e s t i n a t o a l c o n t a t t o a l i m e n t a r e . I l p r o g r a m m a p r e v e d e i n o l t r e u n a t a v o l a r o t o n d a c o n r a p p r e s e n t a n t i d e l l a G d o , p e r u n c o n f r o n t o s u l r u o l o d e l l a G d o n e l l o s v i l u p p o d e l l a M a r c a d e l D i s t r i b u t o r e e n e i n u o v i m o d e l l i d i e c o n o m i a c i r c o l a r e , c h e s i f o n d a n o s u l l a r a c c o l t a s e l e t t i v a t r a m i t e e c o c o m p a t t a t o r i , o r m a i d i f f u s i c a p i l l a r m e n t e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e e o s p i t a t i d a c e n t i n a i a d i p u n t i v e n d i t a d e l l e p r i n c i p a l i i n s e g n e G d o .