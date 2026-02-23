P y o n g y a n g , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l l e a d e r n o r d c o r e a n o K i m J o n g U n è s t a t o r i e l e t t o s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l P a r t i t o d e i L a v o r a t o r i a l p o t e r e i n u n c o n g r e s s o c h e s i t i e n e u n a v o l t a o g n i c i n q u e a n n i . L o h a r i f e r i t o o g g i l a K o r e a n C e n t r a l N e w s A g e n c y . L a d e c i s i o n e è s t a t a p r e s a " i n c o n f o r m i t à c o n l a v o l o n t à i n c r o l l a b i l e e i l d e s i d e r i o u n a n i m e d i t u t t i i d e l e g a t i " a l n o n o c o n g r e s s o d e l p a r t i t o , h a a f f e r m a t o l a K c n a . I l p r e s i d e n t e c i n e s e X i J i n p i n g h a s a l u t a t o l ' i n i z i o d i u n " n u o v o c a p i t o l o " n e l l e r e l a z i o n i c o n l a C o r e a d e l N o r d , c o n g r a t u l a n d o s i c o n K i m J o n g U n p e r l a s u a r i e l e z i o n e . S e c o n d o q u a n t o h a r i f e r i t o l ' e m i t t e n t e s t a t a l e C c t v , X i h a d e t t o a K i m d i e s s e r e " d i s p o s t o a l a v o r a r e i n s i e m e p e r s c r i v e r e u n n u o v o c a p i t o l o n e l l ' a m i c i z i a t r a C i n a e C o r e a d e l N o r d " , a g g i u n g e n d o c h e i l m o n d o s i t r o v a a d a f f r o n t a r e " c a m b i a m e n t i c h e a c c a d o n o u n a v o l t a i n u n s e c o l o " .