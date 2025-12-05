R o m a , 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l c o r d o m a d e l s a c r o è u n r a r o t u m o r e o s s e o c a r a t t e r i z z a t o d a u n a c r e s c i t a l e n t a . Q u e s t a s u a n a t u r a ' s i l e n z i o s a ' f a s ì c h e s p e s s o v e n g a d i a g n o s t i c a t o s o l o q u a n d o r a g g i u n g e d i m e n s i o n i c o n s i d e r e v o l i , m a n i f e s t a n d o i p r i m i s i n t o m i . O g n i a n n o i n I t a l i a s i c o n t a n o c i r c a 6 0 n u o v e d i a g n o s i d i c o r d o m a a p a r t e n z a d a l l a r e g i o n e s a c r o - c o c c i g e a . P e r q u e s t a p a t o l o g i a u n o s t u d i o i n t e r n a z i o n a l e p r o m o s s o d a l l ' I t a l i a , d e s c r i t t o c o m e i l p r i m o a l m o n d o n e l s u o g e n e r e , h a c o n f r o n t a t o l ' a p p r o c c i o c h i r u r g i c o s t a n d a r d c o n l ' a d r o t e r a p i a ( i o n i c a r b o n i o o p r o t o n i ) , u n a f o r m a a v a n z a t a d i r a d i o t e r a p i a a d a l t a p r e c i s i o n e . I r i s u l t a t i e v i d e n z i a n o u n ' e f f i c a c i a p a r a g o n a b i l e t r a l e d u e p r o c e d u r e : a 3 a n n i d a l t r a t t a m e n t o , e n t r a m b i g l i a p p r o c c i h a n n o m o s t r a t o u n a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e d e l 9 0 % e u n c o n t r o l l o l o c a l e d e l l a m a l a t t i a d e l 7 0 % . T u t t a v i a , e m e r g e u n v a n t a g g i o d e c i s i v o p e r l ' a d r o t e r a p i a i n t e r m i n i d i q u a l i t à d e l l a v i t a . A d i f f e r e n z a d e l l ’ i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o , c h e p u ò c o m p r o m e t t e r e g r a v e m e n t e l e f u n z i o n i v e s c i c a l i , i n t e s t i n a l i , m o t o r i e e s e s s u a l i , i l t r a t t a m e n t o c o n i o n i c a r b o n i o c o n s e n t e d i p r e s e r v a r l e , r i s p a r m i a n d o a l p a z i e n t e e f f e t t i c o l l a t e r a l i s e v e r i . Q u e s t i d a t i e m e r g o n o d a l l o s t u d i o m u l t i o c e n t r i c o i n t e r n a z i o n a l e S a c r o ( S A c r a l C h o r d o m a : a R a n d o m i z e d & O b s e r v a t i o n a l s t u d y o n s u r g e r y v e r s u s d e f i n i t i v e r a d i a t i o n t h e r a p y i n p r i m a r y l o c a l i z e d d i s e a s e ) , p r o m o s s o d a l l ' I t a l i a n S a r c o m a G r o u p e c o o r d i n a t o d a l l a F o n d a z i o n e I r c c s I s t i t u t o n a z i o n a l e d e i t u m o r i ( I n t ) d i M i l a n o . I l C n a o ( C e n t r o n a z i o n a l e d i a d r o t e r a p i a o n c o l o g i c a ) d i P a v i a h a s v o l t o u n r u o l o c h i a v e , p a r t e c i p a n d o c o m e c e n t r o d i r i f e r i m e n t o p e r l ' a r r u o l a m e n t o e i l t r a t t a m e n t o e s c l u s i v o c o n i o n i c a r b o n i o . " S e b b e n e l ' a d r o t e r a p i a c o n i o n i c a r b o n i o s i a u t i l i z z a t a f i n d a g l i a n n i ' 9 0 i n G i a p p o n e p e r q u e s t a p a t o l o g i a , i n l e t t e r a t u r a s c i e n t i f i c a m a n c a v a u n c o n f r o n t o r i g o r o s o c o n l ' o p z i o n e c h i r u r g i c a - s p i e g a M a r i a R o s a r i a F i o r e , m e d i c o r a d i o t e r a p i s t a d e l C n a o e p r i n c i p a l i n v e s t i g a t o r d e l l o s t u d i o p e r l a p a r t e r e l a t i v a a l l ' a d r o t e r a p i a - L o s t u d i o S a c r o n a s c e p r o p r i o p e r c o l m a r e q u e s t a l a c u n a . I d a t i p r e l i m i n a r i , b a s a t i s u u n f o l l o w - u p m e d i a n o d i 3 a n n i s u 1 5 3 d e i 1 7 0 p a z i e n t i a r r u o l a t i , i n d i c a n o r i s u l t a t i s o v r a p p o n i b i l i t r a c h i r u r g i a e a d r o t e r a p i a i n t e r m i n i d i s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e e c o n t r o l l o l o c a l e d i m a l a t t i a . I l v a n t a g g i o d e l l ' a d r o t e r a p i a , t u t t a v i a , è e v i d e n t e s u l p i a n o d e l l a q u a l i t à d e l l a v i t a , p o i c h é i l p a z i e n t e e v i t a u n i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o c o m p l e s s o e p o t e n z i a l m e n t e a s s o c i a t o a s e q u e l e i n v a l i d a n t i . S i t r a t t a d i u n o s t u d i o d i g r a n d e v a l o r e e c o m p l e s s i t à , s i a p e r l a d i f f i c o l t à d i a r r u o l a m e n t o l e g a t a a l l a r a r i t à d e l l a p a t o l o g i a , s i a p e r l a p o r t a t a d e i r i s u l t a t i . I l s u o i m p a t t o s c i e n t i f i c o è s t a t o r i c o n o s c i u t o a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e c o n i l p r e m i o p e r i l m i g l i o r a b s t r a c t a l P t c o g d i B u e n o s A i r e s , i l p i ù i m p o r t a n t e c o n g r e s s o m o n d i a l e s u l l a t e r a p i a c o n p a r t i c e l l e " . " I l C n a o è l ' u n i c o c e n t r o i t a l i a n o e u n o d e g l i 8 n e l m o n d o i n g r a d o d i e f f e t t u a r e l ' a d r o t e r a p i a s i a c o n p r o t o n i c h e c o n i o n i c a r b o n i o - a f f e r m a G i a n l u c a V a g o , p r e s i d e n t e C n a o e d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a e d E m a t o - o n c o l o g i a d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o - A p a r t i r e d a l 2 0 1 3 , a l C n a o s o n o s t a t i t r a t t a t i c o n a d r o t e r a p i a c o n i o n i c a r b o n i o o l t r e 2 0 0 p a z i e n t i c o l p i t i d a c o r d o m a d e l s a c r o . C o n i f a s c i d i i o n i c a r b o n i o è p o s s i b i l e c o l p i r e i l t u m o r e c o n u n a p o t e n z a 3 v o l t e s u p e r i o r e a i r a g g i X e c o n g r a n d e p r e c i s i o n e , p o i c h é q u e s t e p a r t i c e l l e r i l a s c i a n o l a l o r o e n e r g i a s o l o i n p r o s s i m i t à d e l l e c e l l u l e m a l a t e , r i d u c e n d o l ' i m p a t t o e g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i s u i t e s s u t i s a n i . L o s t u d i o S a c r o e v i d e n z i a l a c a p a c i t à d i C n a o d i c o s t r u i r e p o n t i d e l l a r i c e r c a a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e e i l n o s t r o i m p e g n o n e l t r a c c i a r e n u o v e s t r a d e a n c h e p e r l a c u r a d i t u m o r i m o l t o r a r i . S o n o s t a t i c o i n v o l t i 3 4 c e n t r i d i c u r a d i d i v e r s i P a e s i , c o m e F r a n c i a , S p a g n a , A u s t r i a , G e r m a n i a , N o r v e g i a , I n g h i l t e r r a , S v i z z e r a e G i a p p o n e " . " L ' o s s o s a c r o è l a b a s e d e l l a c o l o n n a v e r t e b r a l e e c o n t i e n e l e u l t i m e r a d i c i n e r v o s e , r e s p o n s a b i l i d e l m o v i m e n t o d e l l e g a m b e , d e l c o n t r o l l o d e g l i s f i n t e r i d e l l ' i n t e s t i n o e d e l l a v e s c i c a , e d e l l a f u n z i o n e s e s s u a l e - s o t t o l i n e a A l e s s a n d r o G r o n c h i , c o o r d i n a t o r e i n t e r n a z i o n a l e d e l l o s t u d i o S a c r o , d i r e t t o r e d e l l a C h i r u r g i a d e i s a r c o m i e d e l D i p a r t i m e n t o d i C h i r u r g i a d e l l a F o n d a z i o n e I r c c s I n t d i M i l a n o - S e i l t u m o r e è l i m i t a t o a d a l c u n e p a r t i d e l s a c r o , è p o s s i b i l e p r e s e r v a r e q u e s t e s t r u t t u r e n e r v o s e . Q u a n d o l a m a l a t t i a è e s t e s a , l a r i m o z i o n e c h i r u r g i c a c o n a m p i m a r g i n i d i r e s e z i o n e è f o n d a m e n t a l e p e r o t t e n e r e i l c o n t r o l l o d e l l a m a l a t t i a a l u n g o t e r m i n e , m a p u ò i m p l i c a r e l a c o m p r o m i s s i o n e d e l l ' a t t i v i t à m o t o r i a , s f i n t e r i a l e e s e s s u a l e d e l p a z i e n t e , c o n u n i m p a t t o n e g a t i v o s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e l p a z i e n t e . D a q u i l ' i m p o r t a n z a d e l l o s t u d i o S a c r o , c h e p e r l a p r i m a v o l t a h a d i m o s t r a t o l a p a r i e f f i c a c i a d e l l ' a d r o t e r a p i a c o n i o n i c a r b o n i o . P e r m o l t i p a z i e n t i è q u i n d i p o s s i b i l e e v i t a r e l ' i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o , e v i t a n d o c o s ì l e i n e v i t a b i l i s e q u e l e s o p r a d e s c r i t t e " . I c o r d o m i r a p p r e s e n t a n o i l 5 % d i t u t t i i s a r c o m i o s s e i , m e n t r e o l t r e i l 5 0 % d e i c a s i d i c o r d o m a i n t e r e s s a l a l o c a l i z z a z i o n e s a c r a l e . " I l c o r d o m a d e l s a c r o è u n t u m o r e m a l i g n o a c r e s c i t a l e n t a , m a m o l t o i n s i d i o s o - r i m a r c a S i l v i a S t a c c h i o t t i , p r e s i d e n t e d e l l ' I t a l i a n S a r c o m a G r o u p e o n c o l o g a d e l l ' O n c o l o g i a m e d i c a 2 t u m o r i m e s e n c h i m a l i d e l l ' a d u l t o e t u m o r i r a r i a l l ' I n t d i M i l a n o - I l s i n t o m o i n i z i a l e è i l d o l o r e , t i p i c a m e n t e i n p o s i z i o n e s e d u t a . M a i s e g n i s o n o m o l t o s f u m a t i , s i m i l i a l o m b a l g i a , s a c r a l g i a o s c i a t a l g i a , e p o s s o n o e s s e r e c o n f u s i c o n q u e l l i t i p i c i d i p a t o l o g i e b e n i g n e d e l l a c o l o n n a v e r t e b r a l e . S u c c e s s i v a m e n t e l a c r e s c i t a t u m o r a l e p u ò s f o c i a r e n e l l a c o m p a r s a d i u n a t u m e f a z i o n e n e l l a r e g i o n e s a c r a l e , a s s o c i a t a a d i s t u r b i n e u r o l o g i c i d e l l a s f e r a s e s s u a l e , d e l l a f u n z i o n e v e s c i c a l e o r e t t a l e p e r i l c o i n v o l g i m e n t o d i s t r u t t u r e n e r v o s e . L a p r i m a s t r a t e g i a t e r a p e u t i c a , c h i r u r g i c a o r a d i o t e r a p i c a , è d e c i s i v a , p e r c h é u n a p p r o c c i o n o n c o r r e t t o p u ò c a u s a r e d i s a b i l i t à g r a v i . D a q u i l ' i m p o r t a n z a d e i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o S a c r o " .