2 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l f i l r o u g e d e l C o n g r e s s o è q u e l l o d i m e d i a r e l ’ i d e a d e l B r a i n H e a l t h e d e l l a p r e v e n z i o n e , c o m e s t r a t e g i a m o l t o i m p o r t a n t e p e r d i m i n u i r e i l c a r i c o d i m a l a t t i a " n e u r o l o g i c h e . " P a r l i a m o d i m a l a t t i e i m p o r t a n t i c o m e i c t u s e d e m e n z e c h e p o s s o n o e s s e r e i n f l u e n z a t e m o l t o d a l p u n t o d i v i s t a d e l l ' i n c i d e n z a , c u r a n d o f a t t o r i d i p r e v e n z i o n e " . C o s ì M a u r i z i o C o r b e t t a , p r e s i d e n t e d e l 5 5 ° C o n g r e s s o d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) i n t e r v e n e n d o s u i t e m i a l c e n t r o d e l l ’ a p p u n t a m e n t o a n n u a l e c h e s i c o n c l u d e o g g i a P a d o v a . A c c a n t o a l t e m a d e l l a p r e v e n z i o n e , è s t a t a d i s c u s s a l a q u e s t i o n e " d e i n u o v i f a r m a c i b i o l o g i c i . N e l c a s o d e l l ' A l z h e i m e r - i l l u s t r a C o r b e t t a - c i s o n o 2 m o l e c o l e i n a p p r o v a z i o n e d a l l ' E m a - A g e n z i a e u r o p e a p e r i m e d i c i n a l i e s t i a m o a s p e t t a n d o l ' a p p r o v a z i o n e d e l l ' A i f a . C i s o n o , i n o l t r e , a l t r i f a r m a c i c h e s o n o s t a t i s v i l u p p a t i n e l c a m p o d e l l e m a l a t t i e r a r e , m a l a t t i e n e u r o m u s c o l a r i , m i a s t e n i a e a t a s s i a e r e d i t a r i e . C ' è u n p a r t e r r e d i n u o v i f a r m a c i b i o l o g i c i c h e s t i a m o t e s t a n d o e c o m i n c i a n d o a d u s a r e " . I n o l t r e , " p e r f a r e d i a g n o s i p r e c o c e - c o n t i n u a l ' e s p e r t o - s t i a m o s v i l u p p a n d o m e t o d i , c o m e l a P e t , c h e t r a c c i a i m a r c a t o r i e l e p r o t e i n e a n o m a l e c h e s i a c c u m u l a n o n e l c e r v e l l o d e l l e p e r s o n e c o n l a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r . C ’ è u n f i l o n e d i d i a g n o s i p r e c o c e c h e s i b a s a s u l n e u r o i m a g i n g e u n a l t r o f o n d a t o s u i b i o m a r c a t o r i . N u o v i m e t o d i d i d i a g n o s i p r e c o c e - s o t t o l i n e a - s o n o f o n d a m e n t a l i d a l m o m e n t o c h e a l c u n e m a l a t t i e d e g e n e r a t i v e , c o m e l ' A l z h e i m e r , i n i z i a n o m o l t i a n n i p r i m a d e l l a m a n i f e s t a z i o n e c l i n i c a " . I l f u t u r o , s e c o n d o i l n e u r o l o g o " s a r à q u e l l o d i f a r e d e l l e c a m p a g n e d i s c r e e n i n g a t a p p e t o i n t o r n o a i 5 0 a n n i , p e r c e r c a r e d i c a p i r e q u a l i s o g g e t t i s o n o a r i s c h i o " d i s v i l u p p a r e q u e s t e p a t o l o g i e . " C o r r e g g e n d o i f a t t o r i d i r i s c h i o " , a n c h e q u e l l i l e g a t i a g l i s t i l i d i v i t a , r i m a r c a , " s i p u ò a b b a t t e r e d e l 4 5 % i l r i s c h i o d i s v i l u p p a r e d e m e n z a " . C o m e f a r e u n a c o r r e t t a p r e v e n z i o n e ? " D o p o u n a c e r t a e t à b i s o g n a m a n g i a r e m e n o , p e r c h é s i v i v e p i ù a l u n g o - c h i a r i s c e C o r b e t t a - C i s o n o s t u d i m o l t o i m p o r t a n t i s u l l a r i d u z i o n e d e l c a r i c o c a l o r i c o , i n q u a n t o q u a n d o m a n g i a m o b r u c i a m o e n e r g i a e q u e s t i a c c u m u l i d i s c o r i e c a u s a n o i n f i a m m a z i o n e s i a n e l c o r p o c h e n e l c e r v e l l o . I n o l t r e , è d i f o n d a m e n t a l e i m p o r t a n z a a n c h e l ’ e s e r c i z i o f i s i c o : n o n c i s i m u o v e a b b a s t a n z a e , c o n l ’ a v a n z a r e d e l l ’ e t à , n o n è p i ù s u f f i c i e n t e l a c a m m i n a t a i n c i t t à o l a b i c i c l e t t a t a , m a è n e c e s s a r i o f a r e p r o p r i o t r a i n i n g a e r o b i c o . I l t e r z o a s p e t t o i m p o r t a n t e è c e r c a r e d i i m p a r a r e c o s e n u o v e p e r t e n e r e i l c e r v e l l o f l e s s i b i l e . D a u l t i m o , è f o n d a m e n t a l e s t a r e i n g r u p p o , i n s o c i e t à , c o n g l i a m i c i , c o n l e f a m i g l i e , p e r c h é l a s o c i a l i t à - c o n c l u d e - è u n a d e l l e m i g l i o r i p r e v e n z i o n i p e r i l d e c a d i m e n t o c o g n i t i v o e p e r l ' i n v e c c h i a m e n t o " .