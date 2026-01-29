R o m a , 2 8 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - “ I l t e m a d e l l a s i c u r e z z a l o a b b i a m o m e s s o a n c h e v i s i b i l m e n t e a l c e n t r o , n o n s o l o d e l d i b a t t i t o m a a n c h e d e l p e r c o r s o c i c l i s t i c o . Q u e s t o t r a g u a r d o i n t e r m e d i o c h e v a a p r e m i a r e l a s i c u r e z z a e c h e c o n s e n t e a n c h e d i a v e r e u n a m a g l i a , t e s t i m o n i a i l n o s t r o i m p e g n o e d è a t u t t i g l i e f f e t t i u n p e z z o d e l v a l o r e d e l l a C o p p a I t a l i a d e l l e R e g i o n i ” . L o h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t r o d e l l o S p o r t e i G i o v a n i , A n d r e a A b o d i , a m a r g i n e d e l l ’ e v e n t o d i p r e s e n t a z i o n e d e l l e C o p p a I t a l i a d e l l e R e g i o n i 2 0 2 6 , p r o m o s s a d a l l a L e g a d e l C i c l i s m o P r o f e s s i o n i s t i c o . L ’ e v e n t o s i è t e n u t o p r e s s o l ’ A u l a d e i g r u p p i p a r l a m e n t a r i d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i . “ I l r a p p o r t o c h e a b b i a m o c o n i l p r e s i d e n t e R o b e r t o P e l l a e c o n l a L e g a d e l C i c l i s m o P r o f e s s i o n i s t i c o - h a a g g i u n t o A b o d i - è s i s t e m a t i c o e c e r c h i a m o s e m p r e d i a g g i u n g e r e q u a l c o s a r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . C o m e M i n i s t e r o d i a m o c o n t r i b u t i a n c h e p r o g e t t u a l i , n o n s o l o e c o n o m i c i ” .