B r a s i l i a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A n d r é C o r r ê a d o L a g o , p r e s i d e n t e d e l l a C o p 3 0 , h a c o m u n i c a t o c h e l ' e d i z i o n e 2 0 2 7 d e l v e r t i c e d e l l e N a z i o n i U n i t e s u l c l i m a d o v r e b b e t e n e r s i , i n l i n e a d i p r i n c i p i o , a d A d d i s A b e b a , i n E t i o p i a . L o r i p o r t a l a R e u t e r s , c i t a t a d a l G u a r d i a n , s e c o n d o c u i l a d e c i s i o n e d e v e a n c o r a e s s e r e a d o t t a t a f o r m a l m e n t e , m a d o v r e b b e p a s s a r e o g g i s e n z a i n t o p p i . S e l a n o t i z i a f o s s e c o n f e r m a t a , i l P a e s e o s p i t a n t e d e l l a C o p 3 2 s a r à d e c i s o p r i m a c h e s i a c o n f e r m a t o q u e l l o d e l l a C o p 3 1 . S i a l ' A u s t r a l i a c h e l a T u r c h i a s o n o i n l i z z a p e r o s p i t a r e i l v e r t i c e d e l 2 0 2 6 , c o n l ' A u s t r a l i a c h e h a p r e s e n t a t o l a s u a c a n d i d a t u r a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l e i s o l e d e l P a c i f i c o , c o n s i d e r a t e t r a i l u o g h i p i ù v u l n e r a b i l i a l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o . I v e r t i c i C o p s i s v o l g o n o a r o t a z i o n e n e l l e d i v e r s e r e g i o n i d e l m o n d o . L ' E t i o p i a h a p r e s e n t a t o l a s u a c a n d i d a t u r a a s e t t e m b r e e d è s t a t a s e l e z i o n a t a a l l ' u n a n i m i t à d a l l ' U f f i c i o d e i P a e s i a f r i c a n i n o n o s t a n t e l a c a n d i d a t u r a r i v a l e d e l l a N i g e r i a .